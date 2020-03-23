2020-03-23T04:24:52+03:00
Общество

В Новосибирской области весенний призыв в армию из-за угрозы коронавируса не отменят

Комиссию возглавил лично глава региона
Ульяна ДЖАНКОВА
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Несмотря на эпидемию коронавируса весенний призыв в армию состоитсяНесмотря на эпидемию коронавируса весенний призыв в армию состоитсяФото: Олег УКЛАДОВ
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Эпидемия коронавируса не помешает весеннему призыву молодых людей на военную службу. Об этом стало известно, 20 марта.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал документ о проведении весеннего призыва в армию. Работу комиссии будет контролировать лично глава региона. Так же в состав вошли представители минздрава, минспорта и полиции.

В постановлении указаны составы призывных комиссий муниципальных районов и городских округов, а также сроки, когда на участки должны прибыть врачи для медосвидетельствования призывников. Контролировать эту работу будет минздрав.

А вот минспорт проверит физическую готовность молодых людей нести службу.

— Главам поручено обеспечить всем необходимым членов комиссии, в частности нужны будут оборудованные территории и помещения, транспорт, медперсонал и технические работники, — говорится в сообщении.

Весенняя призывная компания стартует 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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