В Новосибирской области весенний призыв в армию из-за угрозы коронавируса не отменят
Эпидемия коронавируса не помешает весеннему призыву молодых людей на военную службу. Об этом стало известно, 20 марта.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал документ о проведении весеннего призыва в армию. Работу комиссии будет контролировать лично глава региона. Так же в состав вошли представители минздрава, минспорта и полиции.
В постановлении указаны составы призывных комиссий муниципальных районов и городских округов, а также сроки, когда на участки должны прибыть врачи для медосвидетельствования призывников. Контролировать эту работу будет минздрав.
А вот минспорт проверит физическую готовность молодых людей нести службу.
— Главам поручено обеспечить всем необходимым членов комиссии, в частности нужны будут оборудованные территории и помещения, транспорт, медперсонал и технические работники, — говорится в сообщении.
Весенняя призывная компания стартует 1 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU