«Оставайтесь дома для нас»: новосибирские медики участвуют во флешмобе на тему коронавируса

22 Март 2020 2020-03-22T13:23:44+03:00

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Новосибирский оперштаб по коронавирусу сообщает об инициативе врачей местной инфекционной больницы. Медики сделали совместное фото, в руках они держат листки с распечатанными словами. В целом надпись звучит так:

— Пожалуйста, оставайтесь дома для нас! Мы остаемся здесь для вас! Инфекционная больница №1.

— Самый простой и эффективный способ уменьшить риск заразиться и заразить других — как можно реже посещать общественные места! А при малейших признаках простуды — вызвать врача на дом, — пояснили акцию в оперштабе по коронавирусу в Новосибирской области.

Флешмоб под #COVIDнепобедит охватил уже несколько регионов. С подобными плакатами уже сфотографировались врачи из Краснодара, Оренбурга, Анапы и других городов.

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