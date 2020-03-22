«Оставайтесь дома для нас»: новосибирские медики участвуют во флешмобе на тему коронавируса
Новосибирский оперштаб по коронавирусу сообщает об инициативе врачей местной инфекционной больницы. Медики сделали совместное фото, в руках они держат листки с распечатанными словами. В целом надпись звучит так:
— Пожалуйста, оставайтесь дома для нас! Мы остаемся здесь для вас! Инфекционная больница №1.
— Самый простой и эффективный способ уменьшить риск заразиться и заразить других — как можно реже посещать общественные места! А при малейших признаках простуды — вызвать врача на дом, — пояснили акцию в оперштабе по коронавирусу в Новосибирской области.
Флешмоб под #COVIDнепобедит охватил уже несколько регионов. С подобными плакатами уже сфотографировались врачи из Краснодара, Оренбурга, Анапы и других городов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе
Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).
«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус
Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU