2020-03-22T16:41:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 22 марта 2020 года и список бортов, где летели зараженные

Новых случаев не выявлено
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирской области новых случаев заражения нет. Фото: GLOBAL LOOK PRESSВ Новосибирской области новых случаев заражения нет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области дал итоговую информацию за последние сутки. Новых случаев заражений нет.

— Четыре пациентки с подтвержденным диагнозом находятся в инфекционной больнице в удовлетворительном состоянии, — сообщают в оперштабе.

Для некоторых пассажиров, прибывших из-за границы уже заканчивается срок самоизоляции. Так люди, летевшие с зараженными кемеровчанами, уже могут выходить на улицу. Тоже касается пассажиров прибывших в Новосибирск вместе с сибирячкой, подхватившей вирус в Италии. Таким образом, свободны пассажиры рейса компании Аэрофлот 1462, прибывшие 7 марта, и пассажиры рейса 2513 компании S7, прибывшего 8 марта.

На контроле у медработников продолжают оставаться люди, летевшие вместе с другими новосибирцами, подхватившими коронавирус в Европе. Перечислим рейсы:

— Рейс 557 авиакомпании «Победа», прыбытие 13 марта.

— Рейс 1462 авиакомпании «Аэрофлот», прибытие 15 марта.

— Рейс 2511 авиакомпании S7, прибытие17 марта.

Все эти люди находятся на карантине, их посещают сотрудники полиции, медики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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