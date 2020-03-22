Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 22 марта 2020 года и список бортов, где летели зараженные

22 Март 2020 2020-03-22T16:41:20+03:00

В Новосибирской области новых случаев заражения нет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области дал итоговую информацию за последние сутки. Новых случаев заражений нет.

— Четыре пациентки с подтвержденным диагнозом находятся в инфекционной больнице в удовлетворительном состоянии, — сообщают в оперштабе.

Для некоторых пассажиров, прибывших из-за границы уже заканчивается срок самоизоляции. Так люди, летевшие с зараженными кемеровчанами, уже могут выходить на улицу. Тоже касается пассажиров прибывших в Новосибирск вместе с сибирячкой, подхватившей вирус в Италии. Таким образом, свободны пассажиры рейса компании Аэрофлот 1462, прибывшие 7 марта, и пассажиры рейса 2513 компании S7, прибывшего 8 марта.

На контроле у медработников продолжают оставаться люди, летевшие вместе с другими новосибирцами, подхватившими коронавирус в Европе. Перечислим рейсы:

— Рейс 557 авиакомпании «Победа», прыбытие 13 марта.

— Рейс 1462 авиакомпании «Аэрофлот», прибытие 15 марта.

— Рейс 2511 авиакомпании S7, прибытие17 марта.

Все эти люди находятся на карантине, их посещают сотрудники полиции, медики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения «китайским» коронавирусом

Впервые было подтверждено, что опасный вирус передается от человека к человеку. Глава экспертной комиссии Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань рассказал, что есть данные, в том числе, о заражении 14 медиков (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU