В Новосибирске из-за угрозы коронавируса отменили все спектакли

23 Март 2020 2020-03-23T06:02:50+03:00

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Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова на своей странице в Facebook сообщила о том, что с понедельника, 23 марта, в городе отменены все спектакли.

— С сегодняшнего дня все театры Новосибирска временно прекращают свою работу! — написала Анна Терешкова.

КП-Новосибирск она уточнила, что театры закрыты пока до 10 апреля, а дальше будет видно по ситуации.

Напомним, в Новосибирской области из-за угрозы коронавируса объявлен режим повышенной готовности. Все массовые мероприятия отменены. На сегодня зафиксировано 4 случая заражения коронавирусом среди новосибирцев. Известно, что все они прилетели из Европы. Заболевшие госпитализированы. Их отпустят только, когда анализы покажут отрицательный результат.

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ИСТОЧНИК KP.RU