2020-03-23T04:56:45+03:00
Общество

Стало известно, когда «S7» вывезет из Таиланда новосибирцев, «застрявших» на отдыхе

Проблемы возникли после того, как власти азиатского государства ограничили въезд в страну
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В авиакомпании рассказали, когда заберут туристов из Таиланда.В авиакомпании рассказали, когда заберут туристов из Таиланда.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Для новосибирцев, которые не могут вылететь из Тайланда, пришла хорошая новость. «S7 Airlines» на своем официальном сайте опубликовал график вылетов.

— Для вывоза российских путешественников, уже находящихся на территории Таиланда мы продолжим выполнение рейсов из Бангкока и Пхукета в ряд городов, в том числе Новосибирск, — говорится в сообщении. — Сейчас наш Контактный центр перегружен и в первую очередь мы обслуживаем тех, кто вылетает в ближайшие 72 часа. Надеемся на ваше понимание и просим отложить обращение, если это не срочно.

Итак, Тайланд пассажиры «S7 Airlines» смогут покинуть в следующие дни:

Из Пхукета

• 24 марта S7 5712 Пхукет — Новосибирск

• 27 марта S7 5712 Пхукет — Новосибирск

• 12 апреля S7 5712 Пхукет — Новосибирск

• 17 апреля S7 5712 Пхукет — Новосибирск

Из Бангкока

• 23 марта S7 5706 Бангкок — Новосибирск

• 23 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 24 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 25 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 26 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 26 марта S7 5704 Бангкок — Новосибирск

• 27 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 28 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 29 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 29 марта S7 5704 Бангкок — Новосибирск

• 30 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 31 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 02 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 02 апреля S7 5704 Бангкок — Новосибирск

• 03 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 05 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 06 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 07 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 09 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 10 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 12 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 13 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 14 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск

В графике рейсов возможны изменения. За новой информацией необходимо следить на сайте авиакомпании.

Напомним, проблемы случилось после того, как из-за угрозы коронавируса власти Таиланда ограничили въезд иностранных граждан, в том числе граждан России.

В связи с этим с 22 марта S7 Airlines прекратила перевозки в Таиланд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В мэрии рассказали, когда восстановят обрушившийся проезд к домам в Заельцовском районе
Как приготовить постный и сытный салат
Стало известно, когда «S7» вывезет из Таиланда новосибирцев, «застрявших» на отдыхе
«Пропесочьте им по полной!»: соседи требуют наказать школьниц, которые танцевали на багажнике чужой машины
В Новосибирской области весенний призыв в армию из-за угрозы коронавируса не отменят
Проткнул живот: в Новосибирске пенсионер с ножом напал на бабушку
«Ползли к нему полтора километра»: волонтеры спасли умирающего пса, в которого стреляли
Самолет, летевший транзитом через Новосибирск, не смог долететь до Чжанчжоу
Под Новосибирском убили мужчину возле ночного клуба «Галстук»
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 22 марта 2020 года и список бортов, где летели зараженные