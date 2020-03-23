Стало известно, когда «S7» вывезет из Таиланда новосибирцев, «застрявших» на отдыхе

23 Март 2020 2020-03-23T04:56:45+03:00

В авиакомпании рассказали, когда заберут туристов из Таиланда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проблемы возникли после того, как власти азиатского государства ограничили въезд в страну

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Для новосибирцев, которые не могут вылететь из Тайланда, пришла хорошая новость. «S7 Airlines» на своем официальном сайте опубликовал график вылетов.

— Для вывоза российских путешественников, уже находящихся на территории Таиланда мы продолжим выполнение рейсов из Бангкока и Пхукета в ряд городов, в том числе Новосибирск, — говорится в сообщении. — Сейчас наш Контактный центр перегружен и в первую очередь мы обслуживаем тех, кто вылетает в ближайшие 72 часа. Надеемся на ваше понимание и просим отложить обращение, если это не срочно.

Итак, Тайланд пассажиры «S7 Airlines» смогут покинуть в следующие дни:

Из Пхукета

• 24 марта S7 5712 Пхукет — Новосибирск

• 27 марта S7 5712 Пхукет — Новосибирск

• 12 апреля S7 5712 Пхукет — Новосибирск

• 17 апреля S7 5712 Пхукет — Новосибирск

Из Бангкока

• 23 марта S7 5706 Бангкок — Новосибирск

• 23 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 24 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 25 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 26 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 26 марта S7 5704 Бангкок — Новосибирск

• 27 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 28 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 29 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 29 марта S7 5704 Бангкок — Новосибирск

• 30 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 31 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 02 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 02 апреля S7 5704 Бангкок — Новосибирск

• 03 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 05 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 06 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 07 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 09 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 10 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 12 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 13 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск

• 14 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск

В графике рейсов возможны изменения. За новой информацией необходимо следить на сайте авиакомпании.

Напомним, проблемы случилось после того, как из-за угрозы коронавируса власти Таиланда ограничили въезд иностранных граждан, в том числе граждан России.

В связи с этим с 22 марта S7 Airlines прекратила перевозки в Таиланд.

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ИСТОЧНИК KP.RU