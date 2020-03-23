Стало известно, когда «S7» вывезет из Таиланда новосибирцев, «застрявших» на отдыхе
Для новосибирцев, которые не могут вылететь из Тайланда, пришла хорошая новость. «S7 Airlines» на своем официальном сайте опубликовал график вылетов.
— Для вывоза российских путешественников, уже находящихся на территории Таиланда мы продолжим выполнение рейсов из Бангкока и Пхукета в ряд городов, в том числе Новосибирск, — говорится в сообщении. — Сейчас наш Контактный центр перегружен и в первую очередь мы обслуживаем тех, кто вылетает в ближайшие 72 часа. Надеемся на ваше понимание и просим отложить обращение, если это не срочно.
Итак, Тайланд пассажиры «S7 Airlines» смогут покинуть в следующие дни:
Из Пхукета
• 24 марта S7 5712 Пхукет — Новосибирск
• 27 марта S7 5712 Пхукет — Новосибирск
• 12 апреля S7 5712 Пхукет — Новосибирск
• 17 апреля S7 5712 Пхукет — Новосибирск
Из Бангкока
• 23 марта S7 5706 Бангкок — Новосибирск
• 23 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск
• 24 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск
• 25 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск
• 26 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск
• 26 марта S7 5704 Бангкок — Новосибирск
• 27 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск
• 28 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск
• 29 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск
• 29 марта S7 5704 Бангкок — Новосибирск
• 30 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск
• 31 марта S7 5702 Бангкок — Новосибирск
• 02 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск
• 02 апреля S7 5704 Бангкок — Новосибирск
• 03 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск
• 05 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск
• 06 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск
• 07 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск
• 09 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск
• 10 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск
• 12 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск
• 13 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск
• 14 апреля S7 5702 Бангкок — Новосибирск
В графике рейсов возможны изменения. За новой информацией необходимо следить на сайте авиакомпании.
Напомним, проблемы случилось после того, как из-за угрозы коронавируса власти Таиланда ограничили въезд иностранных граждан, в том числе граждан России.
В связи с этим с 22 марта S7 Airlines прекратила перевозки в Таиланд.
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ИСТОЧНИК KP.RU