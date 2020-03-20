Фонды Carlsberg пожертвовали 95 млн датских крон на исследования и мероприятия по борьбе с пандемией коронавируса

Фонд Carlsberg выделил 60 млн датских крон на три международных проекта по борьбе с коронавирусом: 25 млн – научной группе всемирно известных исследователей-вирусологов, работающей в сотрудничестве между университетом Копенгагена, Орхусским университетом и индийским институтом Serum; 25 млн – группе исследователей в области социально-гуманитарных наук, которые, в сотрудничестве с Копенгагенским университетом, Орхусским университетом и Техническим университетом Дании изучают наиболее эффективные способы борьбы с эпидемиями. Еще 10 млн Фонда направлено междисциплинарной группе университета Роскилле, которая исследует историю эпидемий - их появление, законы распространения и способы их погашения. Проекты помогут профилактировать, диагностировать и минимизировать последствия эпидемий, подобных COVID-19, в будущем.

Председатель Фонда Carlsberg профессор Флемминг Беcенбахер:

«COVID-19 развивается огромными темпами, и мы рады, что можем оперативно мобилизовать сотрудничество между ведущими специалистами, чтобы внести вклад в решение проблем, с которыми сталкивается мир. Основатели Carlsberg, Якоб и Карл Якобсены, как и Фонд Карлсберг, всегда оказывали помощь в кризисных для человечества ситуациях. Сейчас нам как никогда нужна наука, чтобы помочь решить проблему пандемии и мыслить в долгосрочной перспективе».

Фонд New Carlsberg, поддерживающий искусство, жертвует 30 млн датских крон на восстановление деятельности пострадавших от кризиса художественных музеев в Дании. Многие музеи искусств по указанию властей временно закрыты в связи с COVID-19, и Фонд New Carlsberg принял решение предоставить им финансирование для реализации программ, которые привлекут посетителей после возобновления работы.

Председатель фонда New Carlsberg Кристина Буль Андерсен:

«Музеи являются важной частью культурной и деловой жизни. От имени Фонда New Carlsberg, мы хотели бы, чтобы они как можно скорее смогли открыться вновь и играть свою незаменимую роль в обществе».

Фонд Tuborg, который поддерживает молодежные проекты, нацеленные на создание устойчивогобудущего, жертвует 5 млн датских крон молодежным организациям гражданского общества для проведения мероприятий, ориентированных на поддержку пострадавших от коронавируса. Фонд Tuborg также оценивает возможность помощи молодежным индустриям – например, музыкальным площадкам, традиционно поддерживаемым Фондом.

Председатель Фонда Tuborg, Анна Мари Сков:

«Мы хотим дать молодым людям возможность изменить ситуацию для тех, кто оказался наиболее уязвим и особенно страдает от эпидемии. В Дании активно гражданское общество, и мы хотим, чтобы Фонд Tuborg предоставил молодым волонтерам средства для решения конкретных задач, которые могут помочь людям в этой сложной ситуации».

Предоставляя целевые гранты, фонды Carlsberg демонстрируют поддержку всем организациям и объединениям, которые вносят большой вклад в смягчение последствий пандемии и повышение сопротивляемости эпидемиям в будущем.