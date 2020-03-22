Нашли выход: из-за дефицита масок в платной клинике начали делать их своими руками
Дефицит медицинских масок почувствовали не только обычные жители Новосибирска, но и сотрудники медицинских учреждений. Сотрудница одной из частных клиник города рассказала КП-Новосибирск, что заказать маски сейчас невозможно ни у крупных ритейлеров, ни напрямую у производителей. При этом выдавать маски посетителям нужно.
— Мы решили, что будем делать маски сами из тонкой ткани, которая идет на одноразовые простынки. Складываем их в коробочку на входе. Это не слишком трудозатратно, на одну маску уходит где-то минута, — рассказывает сотрудница клиники.
По словам женщины, посетители хорошо отреагировали на такое новшество. Люди пользуются такими масками, надевают их, благодарят сотрудников клиники за заботу.
Напомним, дефицит масок в городе и стране связан с угрозой и распространением коронавируса. Сначала маски исчезли из аптек, чуть позже предложения о покупке масок появились на сайтах объявлений. Некоторые «предприниматели» даже начала торговать дефицитным товаром из автомобилей втридорога.
Медики показали, как делают маски своими руками.
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