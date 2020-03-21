«По 70 рублей штука»: в Новосибирске медицинские маски начали продавать с рук в машинах

21 Март 2020 2020-03-21T19:07:32+03:00

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Сибирячку удивили продавцы медицинских масок на улицах Новосибирска. Ставшим в последнее время дефицитным товаром, торговали прямо из автомобиля — как цветами в предпраздничные дни.

— Двое мужчин вот так вот продают маски по 70 рублей штука. Сегодня видела этот автомобиль около банка на Никитина, 62. Вот мне интересно, это вообще законно? — поделилась с КП-Новосибирск читательница Ольга.

Чтобы ответить на вопрос сибирячки, КП-Новосибирск обратились за помощью к юристу Инессе Рябининой.

— Если это именно стерильные медицинские маски, которые продают в аптеках, то на торговлю ими необходима специальная лицензия. Однако маски бывают самые разные, некоторые из подобных можно найти и в строительных магазинах. Такие без специально лицензии продавать можно. Но, в любом случае, продавец в данном случае должен являться зарегистрированным предпринимателем, стоять на учете, как налогоплательщик и иметь разрешения от администрации района на подобную торговлю на их территории. Если кому-то из покупателей что-либо покажется сомнительным, они могут прямо на месте вызвать полицию, чтобы у продавца проверили документы. И если он работает без них, то его отвезут в участок и будут выяснять вестись разбирательства. В зависимости от различных обстоятельств, ему может грозить как штраф, так и уголовное наказание, — говорит юрист.

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