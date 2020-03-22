2020-03-22T05:38:16+03:00
Общество

Рядом с водителем были места: новосибирцев в масках не пустили в маршрутку

Обиженные пассажиры пожаловались в социальных сетях
Екатерина КОМЯКОВА
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Маршрутка уехала, водитель не пустил людей в масках на передние сиденья.Маршрутка уехала, водитель не пустил людей в масках на передние сиденья.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Жителей Новосибирска в медицинских масках не запустили в маршрутку. Мужчина и женщина не вошли в заполненный салон и попросились в кабину к водителю, где были свободные места, но столкнулись с отказом. Сибиряки связали это с тем, что сами были в масках. Водитель же не стал объяснять, почему не разрешил сесть пассажирам.

— Сегодня на остановке «Лыщинского» в 13:00 водитель маршрутки №32 (госномер 141) отказался открыть дверь, так как родители были в медицинских масках. С каких это пор человека в медицинской маске не пускают в транспорт, особенно учитывая ситуацию в стране? — такой пост сын не уехавших с остановки сибиряков отправил в паблик «Инцидент. Новосибирск».

Подписчики с возмущенным горожанином в своем большинстве не согласились с автором публикации, встав на сторону водителя.

— Сейчас сезон ОРВИ, все водители не пускают пассажиров на передние сиденья, чтобы не заразиться. Он заболеет — кто вас возить будет, — пишут новосибирцы.

В тоже время по мнению юристов, нет таких законных обоснований, по которым водитель может запретить пассажиру сесть на свободные места. Сиденья рядом с водителем считаются точно такими же, разрешенными к использованию, как и места в салоне. Если столкнулись с запретом, надо обращаться к перевозчику или в Роспотребнадзор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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