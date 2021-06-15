В МЧС объяснили, почему никто не погиб во время взрыва в Новосибирске 14 июня 2021 года

Все, что осталось от заправки после взрыва. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Во время взрыва в Новосибирске 14 июня 2021 пострадали более 30 человек, но последствия могли быть куда хуже. О том, благодаря чему никто не погиб во время ЧП, КП-Новосибирск рассказал Павел Винаков, начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС по Новосибирской области.

- Со слов очевидцев, пожар начался с факельного горения топлива. И до того момента, когда начались хлопки в резервуарах с топливом, люди покинули опасную территорию. Из опасных факторов пожара присутствовали, прежде всего, высокая температура, выброс тепловых масс, риск разрушения конструкция и оборудования: все это могло бы привести к гибели людей, если бы кто-то там находился, - рассказал КП-Новосибирск Павел Винаков. - Кроме того, по счастливому стечение обстоятельств цистерна отлетела не в сторону жилых домов, а в лог.

Напомним, в понедельник около шести часов вечера на улице Гусинобродское шоссе,60 начался пожар, а потом уже прозвучали несколько громких хлопков.

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