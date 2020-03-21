Из-за угрозы коронавируса студенты-медики замеряют температуру пассажирам в «Толмачево»

21 Март 2020 2020-03-21T12:02:36+03:00

Волонтеры из новосибирского медколледжа измеряют температуру всем прилетающим пассажирам в Толмачево. Фото: Оперштаб Новосибирской области

Свое дежурство ребята начали сегодня в 8 утра

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Волонтеры из новосибирского медколледжа измеряют температуру всем прилетающим пассажирам в аэропорту «Толмачево». Свое дежурство ребята начали сегодня в 8 утра.

— Дежурить студенты начали в зоне прилета терминала внутренних авиалиний аэропорта «Толмачево». Они с помощью тепловизора измеряют температуру всем, кто прибывает в Новосибирск местными рейсами, и раздают пассажирам памятки о профилактике коронавируса, — сообщили в Оперштабе Новосибирской области.

Свое дежурство ребята начали сегодня в 8 утра. Фото: Оперштаб Новосибирской области

Ребята работают там круглосуточно, но посменно, группами по три человека. Их сопровождает преподаватель. Кроме того, стоит отметить, что в аэропорту круглосуточно дежурит бригада скорой помощи.

Напомним, в настоящее время в Новосибирской области известно о 4 случаях заболевания коронавирусом. Все зараженные недавно вернулись из путешествия из-за границы.

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