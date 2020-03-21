2020-03-21T12:02:36+03:00
Общество

Из-за угрозы коронавируса студенты-медики замеряют температуру пассажирам в «Толмачево»

Свое дежурство ребята начали сегодня в 8 утра
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Волонтеры из новосибирского медколледжа измеряют температуру всем прилетающим пассажирам в Толмачево. Фото: Оперштаб Новосибирской областиВолонтеры из новосибирского медколледжа измеряют температуру всем прилетающим пассажирам в Толмачево. Фото: Оперштаб Новосибирской области
Изменить размер текста:

Волонтеры из новосибирского медколледжа измеряют температуру всем прилетающим пассажирам в аэропорту «Толмачево». Свое дежурство ребята начали сегодня в 8 утра.

— Дежурить студенты начали в зоне прилета терминала внутренних авиалиний аэропорта «Толмачево». Они с помощью тепловизора измеряют температуру всем, кто прибывает в Новосибирск местными рейсами, и раздают пассажирам памятки о профилактике коронавируса, — сообщили в Оперштабе Новосибирской области.

Свое дежурство ребята начали сегодня в 8 утра. Фото: Оперштаб Новосибирской области

Свое дежурство ребята начали сегодня в 8 утра. Фото: Оперштаб Новосибирской области

Ребята работают там круглосуточно, но посменно, группами по три человека. Их сопровождает преподаватель. Кроме того, стоит отметить, что в аэропорту круглосуточно дежурит бригада скорой помощи.

Напомним, в настоящее время в Новосибирской области известно о 4 случаях заболевания коронавирусом. Все зараженные недавно вернулись из путешествия из-за границы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области зарегистрирован новый заболевший коронавирусом

Об этом сообщили в Оперативном штабе (подробнее).

«Ни с кем не контактактировала, ее поместили в бокс»: что известно о первой заболевшей коронавирусом в Новосибирске

Женщина вернулась из Франции 15 марта (подробнее).

Подробности о первом заболевшем коронавирусом в Новосибирске: это женщина, прилетевшая из Парижа

В Правительстве Новосибирской области прокомментировали информацию о первом случае заболевания коронавирусом в регионе (подробнее).

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 20 марта 2020 года: стало известно о еще двух заболевших

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 20 марта 2020 года увеличилось (подробнее).

«Это уже не рекомендация, а требование»: в Новосибирске отменят все массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса

Запрет на них будет действовать до 1 мая (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения «китайским» коронавирусом

Впервые было подтверждено, что опасный вирус передается от человека к человеку. Глава экспертной комиссии Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань рассказал, что есть данные, в том числе, о заражении 14 медиков (подробнее).

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за угрозы коронавируса студенты-медики замеряют температуру пассажирам в «Толмачево»
«Мы знаем, что вы с нами»: видео волейболистов, благодарящих «невидимых» фанатов, растрогало соцсети
Вытащили через окно: под Новосибирском пожарные спасли из горящего дома сибирячку и ее кота
В Новосибирской области из-за угрозы коронавируса на карантине находятся 918 человек
«Это был глоточек свободы»: в Новосибирске отменили фестиваль «ЗНАКИ»
Рассказываем, какие сайты для самообучения пригодятся школьникам на длинных каникулах
«Би-2» перенесли свой концерт в Новосибирске из-за коронавируса
«Это пранк?»: в Новосибирске прохожие заметили женщину с огнем на голове
Студенты-медики добились дистанционных лекций
«Знакомые там застряли»: из-за короновируса новосибирский путешественник отменил поездку в Африку
Под Новосибирском сгорел частный дом: погибли три человека
«Прилетела из Цюриха, контактировала с семьей»: что известно о двух новых заболевших коронавирусом в Новосибирске
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 20 марта 2020 года: стало известно о еще двух заболевших
В Бердске электричка протаранила иномарку: водитель в больнице
Экс-губернатор Новосибирской области отсудил у Минфина 300 тысяч рублей
Иномарка сбила девочку на пешеходном переходе: ребенок в больнице
«Никаких спектаклей»: родители добились, чтобы в гимназии №1 отменили конкурс школьных театров
В минпромторге рассказали, что сейчас происходит в новосибирских магазинах
«Израсходовали трехгодичный запас»: мэр Новосибирска прокомментировал нехватку защитных масок
«Они в группе риска»: мэр объявил, что пенсионерам во время вспышки коронавируса будут помогать волонтеры
Поправки в Конституцию: кто будет следить за внесением изменений в основной закон страны
Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на выходных