В Новосибирской области из-за угрозы коронавируса на карантине находятся 918 человек

21 Март 2020 2020-03-21T09:34:49+03:00

С наблюдения в настоящий момент снято уже 1088 человек

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На 21 марта, в Новосибирске зарегистрировано 4 заболевших коронавирусом человека. А на двухнедельной самоизоляции под медицинским наблюдением находится всего 918 жителей региона.

— Это люди, контактировавшие с инфицированными и те, кто недавно вернулся из-за границы. У них нет признаков ОРВИ. С наблюдения в настоящий момент снято уже 1088 человек, — сообщили в Оперштабе Новосибирской области. — В инфекционной больнице №1 Новосибирска находятся 67 пациентов с признаками ОРВИ, вернувшиеся из-за рубежа. У 35 — тесты отрицательные, у 32 человек результаты еще не готовы.

Отметим, что в связи с постановлением главного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой, на 14-денвном карантине должны находиться все, кто недавно прибыл из-за рубежа. А также все те, кто контактировал с инфецированными. К ним относятся в частности пассажиры рейсов, на которых летели люди, заразившиеся коронавирусом.

Напомним, о первой женщине, заболевшей коронавирусом в Новосибирской области стало известно 18 марта: сибирячка заразилась во время отдыха в Париже. Спустя сутки диагноз подтвердился у еще одной туристки, вернувшейся из Италии. О еще двух новых заболевших стало известно в пятницу, 20 марта: обе женщины также недавно вернулись из путешествия.

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