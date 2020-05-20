Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 21 мая 2020 года: врачам не выплатили доплаты, больницы переполнены

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 21 мая 2020 года тревожные: за прошедшие сутки в регионе выявили 77 новых пациентов с коронавирусом. По информации оперативного штаба общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 теперь составляет 1805 человек, среди них — 117 детей. Врачи сообщили, что среди госпитализированных больных c COVID-19 в реанимации находится 66 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 18 человек.

БОЛЬНЫЕ В КОРИДОРАХ

Новосибирцы утверждают, что некоторые коронавирусные больницы переполнены и пациентов кладут прямо в коридорах. В доказательство фельдшер новосибирской «скорой» Сергей Комлев опубликовал видео из городской инфекционной боьнице №11 на левом берегу. В кадре видно, что в коридоре ютятся все без разбора: мужчины, женщины и пенсионеры.

ДОПЛАТА ВРАЧАМ

Следователи проверят недоплату положенных надбавок врачам и фельдшерам в больницах Новосибирска. Сотрудники ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №2» сообщили, что руководство до сих пор не выплатило положенные надбавки медперсоналу. Другой мужчина работал водителем на Дзержинской подстанции скорой медицинской помощи в составе бригады для больных COVID-19, но положенных денег так и не получил.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Новосибирский аэропорт принял борт с эвакуированными из Таиланда россиянами. Рейс №6696 авиакомпании «Россия» приземлился в Толмачево и полетел дальше — В Москву. Во время остановки у пассажиров проверили температуру, она была в норме.

КАК ВЫВОДИТЬ ДЕТЕЙ ИЗ САМОИЗОЛЯЦИИ?

Психолог Светлана Лазуренко посоветовала, как выводить детей из режима самоизоляции. Дошкольники в режиме самоизоляции особенно остро воспринимают отсутствие общения со сверстниками — родителям нужно организовать видеосвязь. Школьникам легче — молодежь оказалась довольно неплохо подготовлена к условиям дистанционного обучения и с успехом перешла на общение в сети. Психолог отметила, что детям нужна постоянная поддержка родителей. Гораздо легче в тех семьях, где уже есть брат или сестра.

ОТМЕНЯТ ЛИ ДЕНЬ ГОРОДА?

Власти Новосибирска сообщили, как пройдет День города, который запланирован на 28 июня 2020 года. Вице-мэр города Анна Терешкова сообщила, что подготовка к празднику идет в обычном режиме. Но в мэрии готовы провести праздник онлайн, если режим самоизоляции в Новосибирске будет продлен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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