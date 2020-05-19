2020-05-19T22:00:34+03:00
Общество

В Новосибирск из Таиланда прилетели 137 человек: их отправили на самоизоляцию

В аэропорту туристов встретили сотрудники санитарно-карантинного пункта
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирск 19 мая прибыл вывозной рейс из Таиланда.В Новосибирск 19 мая прибыл вывозной рейс из Таиланда.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В Новосибирск 19 мая прибыл вывозной рейс из Таиланда. Туристы, вернувшиеся из-за границы, будут обязаны соблюдать режим самоизоляции.

— На этом борту в аэропорт «Толмачево» прибыли 137 пассажиров. Их там уже встречали сотрудники санитарно-карантинного пункта. У всех людей измерили температуру, к счастью, ни у кого из них она не превышала норму. Все прибывшие должны будут соблюдать необходимый режим самоизоляции, — сообщил источник КП-Новосибирск.

Отметим, что рейс №6696 авиакомпании «Россия» летит с остановками из Таиланда в Москву, кроме Новосибирска борт уже садился во Владивостоке. Во время нахождения самолета в аэропорту Толмачево, те пассажиры, которые должны будут сойти в Москве, не покидали салон.

Напомним, в настоящее время в Новосибирской области зарегистрировано 1728 пациентов с коронавирусом, из них 115 — дети. На данный момент, 692 пациента выздоровели, 22 человека — скончались. В регионе продолжают действовать режим самоизоляции и масочный режим, однако сибиряки уже получили первые послабления. К примеру, с недавнего времени, в городе открыли для посещения несколько парков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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