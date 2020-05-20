2020-05-20T08:25:01+03:00
Общество

«Не могу дышать 18 пациентов»: в Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 77 человек

Общее количество заболевших в регионе достигло 1805
Ульяна ДЖАНКОВА
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За сутки коронавирусом заболели 77 человек.За сутки коронавирусом заболели 77 человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В среду, 20 мая, стало известно, что за последние сутки коронавиурс обнаружили еще у 77 человек. Они госпитализированы в инфекционный госпиталь. В больнице им оказывают необходимую помощь.

— По данным оперативного штаба коронавирус диагностирован у 77 человек. С отрицательными результатами тестов из больницы выписаны 38 пациентов. Скончался 1 человек. Мужчина, ему было 64 года, — сообщили в оперштабе регионального правительства.

В реанимации находятся 66 человек, на ИВЛ — 18 пациентов.

В детскую больницу No3 привезли 58 детей с подозрением на коронавирус, также госпитализированы двое детей, у которых инфекцию обнаружили.

Общее количество заболевших в Новосибирской области достигло 1805 человек, из них 117 детей. Также 730 человек выздоровели, скончались 23 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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