«Не могу дышать 18 пациентов»: в Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 77 человек
В среду, 20 мая, стало известно, что за последние сутки коронавиурс обнаружили еще у 77 человек. Они госпитализированы в инфекционный госпиталь. В больнице им оказывают необходимую помощь.
— По данным оперативного штаба коронавирус диагностирован у 77 человек. С отрицательными результатами тестов из больницы выписаны 38 пациентов. Скончался 1 человек. Мужчина, ему было 64 года, — сообщили в оперштабе регионального правительства.
В реанимации находятся 66 человек, на ИВЛ — 18 пациентов.
В детскую больницу No3 привезли 58 детей с подозрением на коронавирус, также госпитализированы двое детей, у которых инфекцию обнаружили.
Общее количество заболевших в Новосибирской области достигло 1805 человек, из них 117 детей. Также 730 человек выздоровели, скончались 23 пациента.
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ИСТОЧНИК KP.RU