2020-05-20T13:25:59+03:00
Общество

В Новосибирске следователи проверят больницы, где медикам не доплачивают за работу с больными коронавирусом

По результатам проверок будут приняты процессуальные решения
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирске следователи проведут еще одну проверку после обращений медиков, которые так и не получили обещанных выплат.В Новосибирске следователи проведут еще одну проверку после обращений медиков, которые так и не получили обещанных выплат.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Новосибирске следователи проведут еще одну проверку после обращений медиков, которые так и не получили обещанных выплат. Напомним, за работу в условиях пандемии коронавируса стимулирующие выплаты в размере от 25 до 80 тысяч рублей должны были получить все врачи, младший и средний медперсонал, а также водители «скорых».

— Согласно первому обращению, руководством ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №2» медицинскому персоналу до сих пор не выданы в полном объеме выплаты, положенные за работу в условиях пандемии коронавируса. По словам второго обратившегося сотрудника, в апреле он работал водителем на Дзержинской подстанции скорой медицинской помощи в Новосибирске в составе бригады по работе с пациентами с подтвержденным коронавирусом, но положенных стимулирующих выплат до сих пор не получил, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

В ходе проверки следователи установят все причины и обстоятельства данной ситуации, изучат финансовые документы, которые касаются порядка начисления стимулирующих выплат, опросят ответственных за это людей. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В крови у виновника аварии, в которой погиб новосибирский журналист, нашли наркотики
В парках и скверах Новосибирска установят новые детские площадки
Губернатор сообщил о строительстве 20 детских садов и 5 школ
В Новосибирске следователи проверят больницы, где медикам не доплачивают за работу с больными коронавирусом
Лежат даже в коридорах: появилось видео из коронавирусного госпиталя Новосибирска
«Материнство для них стресс»: сразу две дальневосточные куницы стали многодетными мамами
«Лезут ко мне по стенам»: сибиряка по ночам пугают тараканы из коллектора
«Из одежды — только трусы»: тело пенсионера нашли в реке у парка
«А я всю жизнь мечтал редиску выращивать»: риэлторы обманули сибиряка, продав ему участок на болоте
Напугать не получилось: сибиряк приставил к голове полицейского игрушечный пистолет
«Не могут дышать 18 пациентов»: в Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 77 человек
«Ему было 64 года»: в Новосибирской области от коронавируса умер еще один пенсионер
«Начал захлебываться»: в Новосибирске спасатели достали из карьера тонущего подростка
«Надоело сидеть дома»: на самоизоляции россияне скупили палатки и лодки
В Новосибирской области начался новый этап праймериз «Единой России»
«Хотел улететь в Киргизию, но из-за коронавируса застрял тут»: в Новосибирске ищут 22-летнего парня
«Отец не смог ему помочь»: 23-летний парень упал с высоты, когда строил свой дом
«Лично ответят за аварии»: эксперты рассказали, как избавиться от дыр на дорогах
«Ударилась об асфальт и потеряла сознание»: сибирячка вылетела в окно после столкновения машин
«Сломаны ребра и раздроблен нос»: «Газель» сбила пешехода на Старом шоссе
Кредиторы отказались банкротить ФГУП «Опытный завод»
Появилось видео, как из реки доставали дорогую иномарку, скатившуюся туда с парковки
В мэрии рассказали, когда отремонтируют дорогу у новостроек на улице Мясникова
Эксперты: «Затянувшаяся самоизоляция может спровоцировать рост женского алкоголизма в России»
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 20 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе