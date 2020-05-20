В Новосибирске следователи проверят больницы, где медикам не доплачивают за работу с больными коронавирусом

20 Май 2020 2020-05-20T13:25:59+03:00

В Новосибирске следователи проведут еще одну проверку после обращений медиков, которые так и не получили обещанных выплат. Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Новосибирске следователи проведут еще одну проверку после обращений медиков, которые так и не получили обещанных выплат. Напомним, за работу в условиях пандемии коронавируса стимулирующие выплаты в размере от 25 до 80 тысяч рублей должны были получить все врачи, младший и средний медперсонал, а также водители «скорых».

— Согласно первому обращению, руководством ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №2» медицинскому персоналу до сих пор не выданы в полном объеме выплаты, положенные за работу в условиях пандемии коронавируса. По словам второго обратившегося сотрудника, в апреле он работал водителем на Дзержинской подстанции скорой медицинской помощи в Новосибирске в составе бригады по работе с пациентами с подтвержденным коронавирусом, но положенных стимулирующих выплат до сих пор не получил, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

В ходе проверки следователи установят все причины и обстоятельства данной ситуации, изучат финансовые документы, которые касаются порядка начисления стимулирующих выплат, опросят ответственных за это людей. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU