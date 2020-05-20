Лежат даже в коридорах: появилось видео из коронавирусного госпиталя Новосибирска
В среду, 20 мая, фельдшер новосибирской «скорой» Сергей Комлев опубликовал в своем аккаунте в Инстаграме видео. На кадрах — пациенты, лежащие на кроватях в коридоре.
— Видео мне отправил один из пациентов. Это инфекционный госпиталь №11, — рассказал КП-Новосибирск Сергей. — Многие задают мне вопрос о том, что сейчас происходит в 11 больнице. Всем ли хватает мест, комфортабельные ли палаты? Правда, что на одного врача 90 пациентов? Смотрите сами.
На ролике видно, что в коридоре ютятся все без разбора: мужчины, женщины и пенсионеры. На видео — 11 коек с людьми.
Редакция КП-Новосибирск обратилась за комментариями в региональный минздрав.
В новосибирском инфекционном госпитале пациенты с коронавирусом лежат в коридоре.
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ИСТОЧНИК KP.RU