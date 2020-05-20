Лежат даже в коридорах: появилось видео из коронавирусного госпиталя Новосибирска

20 Май 2020 2020-05-20T12:02:36+03:00

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В среду, 20 мая, фельдшер новосибирской «скорой» Сергей Комлев опубликовал в своем аккаунте в Инстаграме видео. На кадрах — пациенты, лежащие на кроватях в коридоре.

— Видео мне отправил один из пациентов. Это инфекционный госпиталь №11, — рассказал КП-Новосибирск Сергей. — Многие задают мне вопрос о том, что сейчас происходит в 11 больнице. Всем ли хватает мест, комфортабельные ли палаты? Правда, что на одного врача 90 пациентов? Смотрите сами.

На ролике видно, что в коридоре ютятся все без разбора: мужчины, женщины и пенсионеры. На видео — 11 коек с людьми.

Редакция КП-Новосибирск обратилась за комментариями в региональный минздрав.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/780100" frameborder="0"></iframe> В новосибирском инфекционном госпитале пациенты с коронавирусом лежат в коридоре.

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