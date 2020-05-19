2020-05-19T23:42:47+03:00
Общество

«Все нужно делать постепенно»: психолог из Минздрава рассказала, как правильно выводить детей из самоизоляции

Эксперт подчеркнула, что в подобной ситуации детям очень нужно чувствовать поддержку от родителей
Алена КУЛЕШОВА
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Эксперт подчеркнула, что дошкольники в таких условиях особенно остро воспринимают отсутствие общения со сверстниками.Эксперт подчеркнула, что дошкольники в таких условиях особенно остро воспринимают отсутствие общения со сверстниками.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Начальник центра психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России Светлана Лазуренко выступила на брифинге ВОЗ, посвященному детскому физическому и психологическому здоровью. Она рассказала о том, как сказывается самоизоляция на жизни детей.

— Мы, конечно, наблюдаем ситуацию среди детей различного возраста, и сейчас сложилось понимание, что, чем младше ребенок, тем более он страдает в условиях самоизоляции, поскольку современные средства коммуникации для него доступны в меньшей степени, чем для детей постарше, — цитирует Светлану Лазуренко сайт kp.ru. — Здесь многое зависит от родителей, которые, используя компьютеры и планшеты, могут и дошколятам устроить праздник онлайн.

Эксперт подчеркнула, что дошкольники в таких условиях особенно остро воспринимают отсутствие общения со сверстниками. Ведь для детей очень важна потребность в совместной игре. Но, к счастью, у дошколят обычно не так много друзей, как, к примеру, у подростков, поэтому, в данном случае, родителям главное вовремя заметить у ребенка эту потребность, чтобы иметь возможность каким-либо образом сохранить контакт малыша с его друзьями.

Что же касается школьников, то, по мнению Светланы Лазуренко, Россия оказалась довольно неплохо подготовлена к условиям дистанционного обучения. Современные платформы связи позволяют детям не только заниматься с их помощью, но и общаться там после уроков. Подростки же, как известно, прекрасно общаются в сети, и способны найти себе занятия самостоятельно.

Психолог подчеркнула, что в подобной ситуации детям как никогда необходимо чувствовать поддержку от родителей: это позволяет гораздо легче переносить недели домашней изоляции. Кстати, подобные ограничения также намного легче воспринимаются детьми, у которых есть братья и сестры: они испытывают меньше напряжения от нехватки социального общения.

А вот выходить из режима самоизоляции, по словам Светланы Лазуренко, стоит постепенно, давая детям привыкнуть к смене режима.

— Постепенно можно начинать вносить небольшие изменения в режим дня, приближая график и свой, и ребенка к тому, который был до начала пандемии. Это касается и сна, который многие родители в условиях самоизоляции сместили. Нужно подумать, в каком режиме вы предполагаете жизнь ребенка по окончании пандемии, и разворачивать сегодняшнее расписание в эту сторону, — пояснила психоло

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ИСТОЧНИК KP.RU

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