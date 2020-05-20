Отменят ли День города 28 июня 2020 года в Новосибирске?
Эпидемия коронавируса нарушила много праздничных планов сибиряков, и теперь людей волнует вопрос: отменят ли День города 28 июня 2020 года в Новосибирске? Ответить на него мы попросили вице-мэра и главу департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анну Терешкову.
— Пока что мы готовимся к празднику в обычном режиме, но не исключаем и вариант его дистанционного проведения. Все зависит от того, сколько еще продлится режим самоизоляции в Новосибирске. В любом случае, мы готовы ко всему: если будет необходимо, этот праздник мы проведем в онлайн-формате так же, как до этого провели 9 мая.
Напомним, День Победы в Новосибирске прошел в дистанционном формате. Большинство мероприятий, таких как, к примеру, акция «Бессмертный полк», прошли в режиме онлайн. Наблюдать праздничный воздушный парад и салют сибиряки тоже могли с помощью различных серверов.
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ИСТОЧНИК KP.RU