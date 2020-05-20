20 Май 2020 2020-05-20T16:19:33+03:00

Многих сибиряков волнует вопрос: отменят ли День города 28 июня 2020 года в Новосибирске? Фото: Влад КОМЯКОВ

В мэрии объяснили, отменят ли День города 28 июня 2020 года в Новосибирске в связи со вспышкой COVID-19

Изменить размер текста: A A

Эпидемия коронавируса нарушила много праздничных планов сибиряков, и теперь людей волнует вопрос: отменят ли День города 28 июня 2020 года в Новосибирске? Ответить на него мы попросили вице-мэра и главу департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анну Терешкову.

— Пока что мы готовимся к празднику в обычном режиме, но не исключаем и вариант его дистанционного проведения. Все зависит от того, сколько еще продлится режим самоизоляции в Новосибирске. В любом случае, мы готовы ко всему: если будет необходимо, этот праздник мы проведем в онлайн-формате так же, как до этого провели 9 мая.

Напомним, День Победы в Новосибирске прошел в дистанционном формате. Большинство мероприятий, таких как, к примеру, акция «Бессмертный полк», прошли в режиме онлайн. Наблюдать праздничный воздушный парад и салют сибиряки тоже могли с помощью различных серверов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фото и видео Дня Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске: самые яркие моменты с парада и салюта

Наши корреспонденты работали весь день, и мы собрали для вас лучшие фото и видео Дня Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU