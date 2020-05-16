2020-05-15T19:02:04+03:00
Общество

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 16 мая 2020 года: врачам, лечащим зараженных, недоплачивают

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 16 мая 2020 года
Никита МАНЬКО
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Масочный режим в городн продолжается.Масочный режим в городн продолжается.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Оперативный штаб области сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 16 мая 2020 года: в регионе подтвержден 71 новый случай заболевания COVID-19. Общее число заболевших увеличилось до 1447 человек. В отделениях реанимации инфекционных больниц Новосибирска находится 61 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 19 пациентов.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ КОРОНАВИРУСА

За минувшие сутки новосибирские врачи не смогли спасти двух пенсионерок, зараженных коронавирусом. По данным оперативного штаба, одной женщине было 68 лет, другой — 71 год. Всего с начала эпидемии в Новосибирской области от COVID-19 умерли 18 человек.

РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У ДЕТЕЙ

Врачи выявили COVID-19 у семи детей, сейчас они находятся в больнице. Всего с начала вспышки заболевания 91 ребенок заразился коронавирусом. По данным оперативного штаба, в детской больнице №3 находятся 74 маленьких пациента с подозрением на COVID-19, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

РЕНТГЕН НА КАРАНТИНЕ

Молодой медработник заболел ОРВИ, ему стало трудно дышать: он поехал на рентген. По словам родных, иного выхода не было — рентген подтвердил, что ему нужна срочная госпитализация. Пришлось объехать четыре больницы, в итоге 26-летнего сибиряка госпитализировали. Вскоре пришли результаты теста на коронавирус — анализ был отрицательным.

КОЛЕСО ПОКА НЕ БУДЕТ КРУТИТЬСЯ

Михайловскую набережную в Новосибирске могут открыть для посещения в ближайшее время. Но турники и детские городки будут закрыты, зато можно будет совершать пробежки и ездить по велодорожкам. Аттракционы точно будут закрыты, в том числе гигантское колесо обозрения.

БУДЕМ ЛИ ПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ ГОРОДА?

Власти готовятся праздновать День города в Новосибирске, однако точного решения - проведут его или нет - пока не принято. Режим самоизоляции запрещает проведение праздников и массовых мероприятий. В связи с этим мэр Анатолий Локоть сообщил о возможном переносе сроков.

«ЭТО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО»

Врачи Новосибирской области получили доплаты от 1 до 3,5 тысяч рублей вместо обещанных 40 тысяч: об этом заявила депутат Госдумы Вера Ганзя. Она посчитала, что для выплаты бонусов в регионы направили всего 10 миллиардов рублей вместо 50 миллиардов. - В регионах из-за нехватки денег начинают высчитывать по минутам: 10-20 минут. И вот за эти 10-20 минут из 80 тысяч вы получите три рубля. Я считаю, это издевательство. Дайте врачам то, что обещали, - сказала депутат Госдумы РФ Вера Ганзя.

САМОИЗОЛЯЦИЯ НА ПЛЯЖЕ

Новосибирцы заполнили пляжи, некоторые даже рискуют купаться, несмотря на запреты от спасателей МЧС и «Роспотребнадзора». Горожане радуются жаркой погоде и устраивают фотосессии в купальниках. К слову, многим девушкам во время самоизоляции удалось сохранить хорошую фигуру, но большинство парней набрали лишние килограммы.

5 движений от коронавируса.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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