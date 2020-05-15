Пошла жара! Подглядываем, как новосибирцы самоизолировались на пляже

В Новосибирск лето пришло раньше времени. На улице жара - дома усидеть в такую погоду очень сложно. Несмотря на режим самоизоляции, некоторые сибиряки отправились на пляж за красивым загаром. Фотограф «Комсомолки» прогулялась по горячему песку Центрального пляжа Обского моря в Академгородке в самый жаркий день недели, когда столбик термометра явно поднимался выше 30.

Официально пляжи еще закрыты.Фото: Алена МАРТЫНОВА

МЧС заявило, что новосибирские пляжи не откроют, пока режим самоизоляции не закончится официально. А лето тем временем уже наступило.

На Обском море можно уединиться.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В будний день на Центральном пляже немноголюдно. Для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию, места хватает.

Элина наделала эффектных фото для своего «Инстаграма».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Девушки устраивают пляжные фотосессии, чтобы похвастаться в «Инстаграме» купальником и столь ранним сибирским летом.

Ксения месяц просидела на самоизоляции, но сохранила красивый пресс и не только.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Приятно видеть, что многие девушки во время сидения дома сумели сохранить стройную и спортивную фигуру.

Некоторым мужчинам тоже удалось остаться в форме, хотя тренажерные залы и закрыты.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мужчин с подтянутым и спортивным телом на берегу, к сожалению, оказалось очень мало. Но этот редкий вид существует, что не может не радовать.

Насыщаемся витамином D, которого так не хватало зимой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Загар в такую погоду ложится мгновенно. Главное - не переусердствовать с пребыванием на пляже и не забывать пользоваться солнцезащитными кремами.

Парочки устраивают романтические прогулки у кромки грязной воды.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В основном отдыхающие приходят на пляж парами, так что правило ходить по одному или по двое все-таки соблюдается.

Несмотря на жару, молодые люди играют на раскаленном песке в бадминтон.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Тогда как одни жарят на берегу шашлыки, другие предпочитают заниматься на пляже спортом.

Вода у берегов Обского моря сейчас очень грязная, что характерно для весны.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Некоторых новосибирцев не смущают грязная вода и прибившийся к берегу мусор с корягами. Они заходят в эту жижу, зато прохладную, и купаются.

Вода в Обском море все еще довольно прохладная.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Чтобы искупаться, нужно преодолеть пять метров мусора. На выходе ждет тот же самый мусор. Но, судя по неподдельной радости купающихся, оно того стоит.

Ровный загар - мечта всех девушек.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Большинство отдыхающих пришли на пляж исключительно за загаром, в воду лезть не собираются.

Новосибирцы вздыхают, что нельзя позагорать на привычном городском пляже «Наутилус», куда теперь никого не пускают из-за строительства ЛДС и станции метро «Спортивная». Приходится ехать на Обское море.

Берегите себя и друг друга - соблюдайте социальную дистанцию, ходите по одному или по двое.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Синоптики обещают, что жара продержится как минимум еще неделю. Конечно, дома мало кто сможет усидеть, тем более пребывание на свежем воздухе укрепляет иммунитет, что сейчас очень важно. Однако напомним: берегите себя и других, соблюдайте социальную дистанцию, особенно на пляже.

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