2020-05-15T07:14:25+03:00
Общество

«Ему было трудно дышать»: медработник с высокой температурой прошел рентген, нарушив карантин

С каждым днем мужчине становилось хуже, но ему говорили, что у него обычное ОРВИ
Надежда РЫЖКИНА
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Врачи долго отказывались признавать пневмонию и ставить верный диагноз. Фото: предоставлено героиней публикации.Врачи долго отказывались признавать пневмонию и ставить верный диагноз. Фото: предоставлено героиней публикации.
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Жительница Новосибирска рассказала о том, что ее 26-летнего мужа, медработника, не хотели госпитализировать. У мужчины почти две недели держалась высокая температура, а потом стало тяжело дышать.

— Нас лишь посадили на карантин с 4 мая. Кого мы только не вызывали: три раза — врача из поликлиники, потом «скорую». Ответ был один: он молодой, никакой пневмонии или чего-то страшного у него нет. Поставили диагноз ОРВИ легкой степени. Отказывали в госпитализации, не брали тест на COVID-19. Но после наших звонков в Минздрав и Роспотребнадзор 13 мая все-таки взяли анализы на коронавирус, — рассказала женщина КП-Новосибирск.

Вскоре состояние сибиряка ухудшилось: ему было трудно дышать. По словам родных, пришлось нарушить карантин и пойти сделать рентген – иного выхода не было.

— Результат рентгена: левосторонняя пневмония, пневмогидроторакс. Рентгенологи сказали, что нужна срочная госпитализация. Вечером того же дня мы самостоятельно обратились в областную больницу, но там нам отказали. Посетив еще три больницы, мы вернулись в областную и добились госпитализации только на следующий день, - рассказала жена медработника.

14 мая стали известны результаты теста на коронавирус, он был отрицательным. Сейчас мужу лучше: вчера откачали жидкость из одного легкого.

КП-Новосибирск обратилась в региональный минздрав за комментариям. Там пообещали во всем разобраться и сообщить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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