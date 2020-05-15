Когда откроют набережную в Новосибирске: в мэрии объяснили, сколько еще ждать

15 Май 2020 2020-05-15T08:56:52+03:00

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В пятницу, 15 мая, стало известно, когда откроют набережную в Новосибирске. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть.

— Мы рассматриваем этот вопрос. Не исключено, что в ближайшее время там будет разрешено заниматься спортом. Но нужно будет по-прежнему соблюдать дистанцию, быть в масках. Детские и спортивные городки будут по-прежнему закрыты. Также на набережной не будет никаких мероприятий, — рассказал Анатолий Локоть.

Напомним, все парки и скверы в Новосибирской области закрыли из-за угрозы распространения коронавируса. В начале недели стало известно, что часть парков и скверов открыли, в них разрешили гулять и заниматься спортом. По словам, мэра Новосибирска, аттракционы должны быть закрыты, на них смягчения ограничительных мер не распространяется.

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ИСТОЧНИК KP.RU