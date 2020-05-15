День города в Новосибирске 2020: в мэрии объяснили, будет ли он

15 Май 2020 2020-05-15T09:23:31+03:00

Мы узнали, будут ли праздновать День города в Новосибирске 2020

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В пятницу, 15 мая, стало известно, будет ли День города в Новосибирске 2020. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть.

— Сложно сказать, особенно по срокам. Если будут сняты режимы самоизоляции и повышенной готовности, то празднику быть. В любом случае мы к нему готовимся, скорее всего сроки будут перенесены, — ответил Анатолий Локоть.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса в регионе объявили режим самоизоляции. Без надобности нельзя выходить из дома, в общественных местах нужно носить защитную маску. За нарушение режим полагается штраф. Однако, в начале этой недели часть ограничительных мер смягчили: новосибирцам разрешили гулять в парках и скверах, правда не во всех. Власти рассматривают вариант открытия набережной для занятий спортом.

На данный момент в Новосибирской области зарегистрировано 1447 случаев заражения коронавирусом, из них 91 ребенок. Выздоровели 527 человек, 18 — скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU