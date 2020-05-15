2020-05-15T11:39:55+03:00
Общество

«Дайте врачам то, что обещали»: депутата Госдумы возмутила недоплата медикам в регионах

Об этом Вера Ганзя написала в соцсетях
Надежда РЫЖКИНА
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Депутат Госдумы Вера Ганзя раскритиковала маленькие выплаты врачам.Депутат Госдумы Вера Ганзя раскритиковала маленькие выплаты врачам.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Депутат Госдумы Вера Ганзя раскритиковала маленькие выплаты врачам, которые работают с зараженными больными. Об этой проблеме в соцсетях сообщал один из врачей «скорой помощи».

— Деньги решили выплачивать только фактически, то есть по времени, сколько ты провел с больным COVID. За апрель-месяц я и мои коллеги получили не по 40-25 тысяч, как полагается, а от 1 тысячи до 3,5 тысяч рублей, — рассказал медик.

Платить докторам столь малые суммы — это несправедливо, считает депутат Вера Ганзя. Она отметила, что на доплаты нужно не менее 50 миллиардов рублей, но по факту в регионы отправили только 10 миллиардов.

— Если врач работает с коронавирусными больными, это — его смена. Неважно, сколько к нему придет больных, он должен получить плату за всю смену. А в регионах из-за нехватки денег начинают высчитывать по минутам: 10-20 минут. И вот за эти 10-20 минут из 80 тысяч вы получите три рубля. Я считаю, это издевательство. Дайте врачам то, что обещали, — сказала Вера Ганзя на своей странице в Facebook.

Напомним, в апреле губернатор Андрей Травников подписал постановление о доплатах врачам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. Согласно документу, работникам «Скорой помощи» положены выплаты от 31,2 до 62,5 тысяч рублей, врачам стационара — 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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