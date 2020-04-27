Новосибирские врачи, спасающие пациентов с коронавирусом, получат доплату в 100 тысяч рублей

27 Апр 2020 2020-04-27T10:36:42+03:00

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Врачи и весь персонал, работающий с заразившимися коронавирусом, получат доплаты. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал документы, в которых говорится, кому и сколько заплатят. Более подробно с документами можно ознакомиться здесь.

— Медикам будут назначены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда. Речь идет о врачах, которые помогают людям, зараженных коронавирусом, и тем, у кого есть подозрение на инфекцию, Деньги полагаются также за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, оказывающим непосредственную медпомощь больным коронавирусом, — сообщили в правительстве региона.

В приложениях к постановлению сказано, что врачи, работающие в стационарах, с 1 апреля по 30 июля 2020 года будут зарабатывать больше на 100 тысяч рублей в месяц. Работники «Скорой помощи» станут получать больше на 62,5 тысячи рублей в месяц, младший и средний медперсонал — от 31,2 до 62,5 тысяч рублей. 32 тысячи будут ежемесячно добавлять к зарплате биологам, которые работают с вирусом.

Кроме того, больше заработают фельдшеры и водители «скорой помощи», уборщики, кастелянши и буфетчики в больницах. Они будут получать от 6 557,8 до 9836,7 рублей.

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