«Одной женщине — 68 лет, другой — 71 год»: в Новосибирской области от коронавируса умерли две пенсионерки

15 Май 2020 2020-05-15T06:49:00+03:00

В Новосибирской области от коронавируса умерли две пенсионерки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщили в оперштабе правительства региона

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В пятницу, 15 мая, стало известно, что еще двое пациентов скончались от коронавируса. Сначала эпидемии в Новосибирской области от COVID-19 умерли 18 человек. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— Скончались 2 человека, это женщины, одной было 68 лет, второй 71 год. За последние сутки коронавирусом заболели 71 человек, выписали — 72 пациента, — рассказали в оперштабе.

Общее количество заболевших достигло 1447 человек, из них 91 ребенок. Выздоровели 527 человек.

Напомним, на этой неделе стало известно, что от коронавируса умер трубач театра оперы и балета Павел Бурков. Но о нем не сообщалось в ежедневных сообщениях оперштаба. Мужчина вылечился от коронавируса, но инфекция сильно повредила сразу несколько органов. Сибиряк до конца не верил в опасность болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU