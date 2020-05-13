«Вирус съел сердце и легкие! А он в него не верил»: трубач оперного театра излечился от коронавируса и умер

В Новосибирске от коронавируса скончался трубач театры опера и балета Павел Бурков. Родственники, друзья и коллеги не могут прийти в себя. Павел всегда был здоровым и крепким мужчиной, вредных привычек не имел. Коронавирус поразил один из главных органов трубача – легкие. Лучший друг Павла Станислав Янковский поддерживал сибиряка от начала болезни и до самой смерти. Он рассказал в интервью КП-Новосибирск, как на его глазах сгорел музыкант.

Павел был всегда душой компании. Фото: предоставлено Станиславом Янковским.

У НЕГО ДАЖЕ ГРАДУСНИКА НЕ БЫЛО

Павел Бурков проработал в НОВАТе 30 лет. Все вспоминают его как веселого, жизнерадостного арстиста, вечный двигатель, массовик-затейник. В свои 54 года Павел был крепким мужчиной.

- Здоров, как бык! И не верил, что умрет от короны. Никогда не болел, зимой мог легко ходить без шапки, — описывают друзья.

Сибиряк рассказывал им, что вообще не верит в существование коронавируса. Поэтому не сильно соблюдал правила самоизоляции. Ходил в гости к друзьям, гулял по улицам Новосибирска.

- Он был уверен, что с ним ничего не произойдет. Немного легкомысленно к этому относился, - рассказал КП-Новосибирск Станислав.

Недомогание музыкант почувствовал 16 апреля. У Павла появился кашель, но он не придал этому сильного значения.

- На следующий день Паше стало значительно хуже, и он вызвал скорую помощь. Медики приехали, осмотрели его и, как мне потом он сам рассказал, вкололи витамины, уехали. Про болезнь я узнал уже 20 апреля. Он мне сам позвонил, хотел спросить совета, - продолжает рассказ сибиряк.

Павел не знал, что делать и был напуган. За 54 года так сильно разболелся впервые, а дома даже градусника нет, чтобы температуру измерить. Поэтому и набрал своего лучшего друга Станислава.

- Я понял, что вся симптоматика (высокая температура, кашель, затрудненное дыхание) похожа на коронавирус. До звонка мне, он снова вызывал скорую, но к нему отказались приехать. Сказали, что много вызовов, линия перегружена. Через 112 вызвать медиков не удалось. Предложили пригласить домой участкового врача, - говорит сибиряк.

По словам Станислава, участковый врач пришла, осмотрела музыканта и поставила сначала обычное ОРВИ. Посоветовала пить парацетамол и «Стрепсилс».

- Паше становилось хуже чуть ли не с каждой минутой. По телефону было слышно, как он еле-еле разговаривает. Я подключил свои связи и смог добиться того, чтобы к нему приехала бригада. Врачи измерили у Паши температуру – столбик на градуснике показал цифру 42. Медики начали оперативно снижать ее, снизили до 38, — рассказал КП-Новосибирск Станислав. – Я договорился, чтобы его приняли в инфекционной больнице №1, взяли анализ на коронавирус.

В НОВАТе трубач работал с 1990 года. Фото: предоставлено Станиславом Янковским.

«ОН ЛЕЖАЛ В ОБЩЕЙ ПАЛАТЕ»

По рассказам друга, Павел собрался и на такси отправился в инфекционную больницу. В очереди он просидел больше 40 минут. Тест не взяли, но сделали рентген легких. Врачи тут же поставили диагноз – односторонняя пневмония.

- Температура у Паши опять поднялась. Его сразу же отвезли в 25 медсанчасть. Там уже и взяли тест на коронавирус. Павла положили в общую палату. В ней он и ждал результатов, - говорит сибиряк.

Врачи так же ждали результатов мазка и параллельно подбирали музыканту антибиотики. Температура не падала, состояние Павла ухудшалось с каждым днем, а односторонняя пневмония плавно перетекла в двухстороннюю.

- Спустя неделю, пришли анализы. Тест был положительный. Его снова отправили в инфекционную больницу. Там Пашу сразу же положили в реанимацию и подключили к ИВЛ, - описывает состояние трубача Станислав.

Павел никогда не жаловался на свое здоровье. Фото: предоставлено Станиславом Янковским.

ВИРУС «СЪЕЛ» НЕКОТОРЫЕ ОРГАНЫ

Еще неделю Павел провел в реанимации в инфекционной больнице №1. Состояние было стабильно тяжелым. Врачи тщательно следили за здоровьем музыканта и проводили нужное лечение. После взяли два мазка – они показали отрицательный результат. Коронавирус был побежден.

- Не смотря на это, Пашу перевели в городскую клиническую больницу скорой помощи № 2 на Якушева. Там врачи стали бороться с последствиями коронавируса. У Паши были поражены легкие, «съедена» сердечная мышца миокард, поджелудочная железа тоже попала под влияние вируса и была разрушена, - описывает состояние друга сибиряк.

Станислав был постоянно на связи с врачами. Лечение Павла держалось на контроле. За него все переживали. В последние дни своей жизни музыкант был в очень тяжелом состоянии.

- Я общался с врачами вчера, 12 мая. Они сказали, что борются. Спустя несколько часов его не стало… - говорит Станислав.

Казалось бы – легкие у трубача были натренерованы, а корнавирус в первую очередь поражает именно их. Друг погибшего предполагает, что именно сердце Павла не справилось с такими нагрузками.

- Не зря ведь пишут, что эта болезнь может развиваться по-разному. В случае с Пашей она выбрала такой сценарий, - предполагает сибиряк.

По словам Станислава, Павел Бурков ушел из жизни 12 мая. Однако в сводке оперативного штаба за вторник сообщается об одной смерти, причем скончалась женщина 64 лет.

Редакция КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким Павла Буркова.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Иммунитет мог добить клетки легких»

«КП-Новосибирск связалась с врачом-пульмонологом Евгенией Лесовских. Она объяснила, почему могли пострадать легкие у музыканта.

- Вирус до конца не изучен. Под ударом могут оказаться как здоровые легкие, так и уже ранее «травмированные». Скорее всего, у мужчины развился острый респираторный дистресс-синдром. Это значит, что вирус попал в клетки легких и начал там размножаться. Иммунитет не заметил «атаки» во время. Когда среагировал, было уже поздно. Тогда иммунитет начал уничтожать не только заболевшие клетки, но и здоровые. В результате этой реакции мужчина мог скончаться.

По словам Евгении, ОРДС плохо подается лечению.

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