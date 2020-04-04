Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 5 апреля 2020 года: продление самоизоляции и охотники за пылью

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 5 апреля 2020 года радуют: уже третий день не растет количество зараженных опасной болезнью. Ранее диагноз был подтвержен у 10 заболевших, при этом двое из них уже выписаны домой. За прошедшие сутки врачи выписали также семь пациентов из городской инфекционной больницы №1, которые лежали там с подозрением на опасный вирус, но тесты показали отрицательный результат. Всего сейчас в стационаре находятся 28 пациентов, недавно вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными. В том числе на лечении остаются 8 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

НЕДЕТСКАЯ ПРОСТУДА

Новосибирские врачи положили в больницу очередного ребенка с симптомами ОРВИ, прилетевшего из-за границы. Мальчик вернулся из ОАЭ уже с температурой, но первые тесты на вирус оказались отрицательными. Всего в Детскую городскую клиническую больницу №3 госпитализировано 20 таких детей.

Выносить мусор, выгуливать собаку – что еще можно делать новосибирцам во время пандемии коронавируса. Слова губернатора Андрея Травникова – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ПОКА ВСЕ ДОМА

Власти Новосибирской области продлили режим самоизоляции до 30 апреля, но с небольшими оговорками. Теперь сотрудники производственных предприятий, строительных компаний и пищевой отрасли выйдут на работу с 6 апреля. Чтобы передвигаться по улице, им нужно получить справку от работодателя.

Справка выдается работникам, чье нахождение на рабочем месте (передвижение по маршрутам перевозки) является критически важным для предприятия. Документ должен быть оформлен на бланке работодателя (при наличии). При отсутствии бланка проставляются дата и номер справки.

Однако бизнес-центры, общепит, театры, фитнес-клубы, парикмахерские будут по-прежнему закрыты для посещения.

— Новосибирцам предписывается соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров — социальное дистанцирование. В том числе в общественных местах и в общественном транспорте. Исключения — оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, — сообщила пресс-служба правительства региона.

В Новосибирской области проводится дезинфекция.

ОХОТНИКИ ЗА ПЫЛИНКАМИ

Новосибирцы заметили на улицах города людей в белых костюмах и респираторах — это профессиональные борцы за чистоту. Как сообщили в региональном МЧС, под масками скрываются работники коммунальных и дорожных служб, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и других ведомств. Специалисты дезинфицируют места массовых скоплений людей и территории организаций, которые продолжают работу во время самоизоляции.

«ИДИ ДОМОЙ»

Хозяин породистых псов Басты и Ветра Николай Якуб решил совместить прогулку с публичной акцией — нарядил животных в костюмы львов, повесил на них таблички с надписью «Иди домой». Прогулка по центру Новосибирска длилась около 15 минут и завершилась у фонтана в Первомайском сквере. Прохожие были в восторге — еще пару месяцев назад стильно подстриженных собак редкой породы «венегерская выжла» СМИ окрестили «новосибирскими львами».

ХУДОЖНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛУГОЛОДНЫМ

Знаменитая новосибирская скрипачка Наталья Григорьева призналась, что живет всего на 180 рублей в день. В условиях самоизоляции этой суммы хватает на все — еда, услуги ЖКХ, интернет и мобильная связь. На двоих хватает 15 тысяч рублей в месяц, уверена Наталья, лидер ансамбля Silenzium.

Рацион питания пары в день: картошка 2 кг., 300 гр. куриного фарша, пачка творога, пачка сметаны, банан, капуста, помидор, масло оливковое, специи, пара яиц, лаваш.

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