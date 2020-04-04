Новые пропуска для пешеходов в Новосибирске в период самоизоляции: где можно получить и как действуют

4 Апр 2020 2020-04-04T12:31:07+03:00

Просто так погулять по городу теперь не получится. В Новосибирске продлен режим самоизоляции до 30 апреля. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новые пропуска для пешеходов в Новосибирске в период самоизоляции можно будет получить у работодателя, рассказываем, как они должны быть оформлены

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Новые пропуска для пешеходов в Новосибирске в период самоизоляции должны выдавать работодатели, то есть директора тех производств, чья работа не приостановлена. К мединским, спецслужбам, коммунальным службам и магазинам, которые торгуют жизненно-необходимыми товарами, с 6 апреля добавляются предприятия промышленного и строительного комплекса - их сотрудники также могут выйти на рабочие места. Также на территории Новосибирской области продолжают работу детские сады в режиме дежурных групп, туда принимают детей работников организаций, чья деятельность не приостановлена.

При этом постановлением губернатора Новосибирской области утверждена форма справки, которую руководители предприятий, деятельность которых не приостановлена, должны выдавать сотрудникам. Эта справка дает право на передвижение по городу во время нерабочих дней по 30 апреля.

- Справка выдается работникам, чье нахождение на рабочем месте (передвижение по маршрутам перевозки) является критически важным для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя), - поясняют в пресс-службе Губернатора Новосибирской области.

Справка должна быть оформлена на бланке работодателя (при наличии). При отсутствии бланка проставляются дата и номер справки.

Выносить мусор, выгуливать собаку – что еще можно делать новосибирцам во время пандемии коронавируса. Слова губернатора Андрея Травникова – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

С П Р А В К А

Дана_____________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

в том, что он(а) является работником (сотрудником) _________________________

Наименование работодателя,

______________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) работодателя – индивидуального предпринимателя, ИНН, адрес работодателя

деятельность которого(ой) не приостановлена в соответствии с действующим законодательством. Нахождение на рабочем месте указанного лица в период с ____________2020 г. по ____________2020 г. является критически важным для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя).

Для подтверждения информации о предъявителе справки обращаться по телефону(ам)________________________________________________________.

Справка дана для предъявления по месту требования и действительна при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Место печати (при наличии)

___________________________________________

Подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, либо представителя работодателя

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