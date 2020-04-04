2020-04-04T12:23:30+03:00
Общество

Продление режима самоизоляции в Новосибирске: до какого числа продлят

Андрей Травников заявил, что нас ожидает продление самоизоляции в Новосибирске, рассказываем до какого числа и публикуем документ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирской области продлевается режим самоизоляции.В Новосибирской области продлевается режим самоизоляции.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Продление режима самоизоляции в Новосибирске - вынужденная мера, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Напомним, на 4 апреля в Новосибирской области официально подтвержден коронавирус был у 10 человек.

Губернатор Новосибирской области подписал Постановление о «самоизоляции». Андрей Травников поставил визу на документе 4 апреля. Согласно бумаге, ограничения, что действовали в регионе в течение недели, продлеваются до 30 апреля.

- Новосибирцам предписывается соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров — социальное дистанцирование. В том числе в общественных местах и в общественном транспорте. Исключения – оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, - сообщает о содержании документа Правительство региона.

Выносить мусор, выгуливать собаку – что еще можно делать новосибирцам во время пандемии коронавируса. Слова губернатора Андрея Травникова – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Людям необходимо оставаться дома, но документ определяет исключения: получение медицинской помощи, путь на работу и обратно, если деятельность организаций не ограничена во время эпидемии. В списке исключений также – возможность вынести мусор и прогулки с домашними животными в радиусе 100 метров.

- Детские сады на территории Новосибирской области продолжают работать в режиме дежурных групп в количестве, достаточном для размещения детей работников тех предприятий, организаций, чья деятельность не приостановлена, - также поясняют в Правительстве.

Почему многие новосибирцы не ушли на выходные? Обсуждаем в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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В Новосибирской области продолжает действовать режим самоизоляции.

В Новосибирской области продолжает действовать режим самоизоляции.

В Новосибирской области продолжает действовать режим самоизоляции.

В Новосибирской области продолжает действовать режим самоизоляции.

В Новосибирской области продолжает действовать режим самоизоляции.

В Новосибирской области продолжает действовать режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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