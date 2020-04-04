На улицах Новосибирска появились люди в белой химзащите: рассказываем, кто они такие
На улицах Новосибирска появились люди в белых костюмах с респираторами на лицах. Они вооружены распылителями, с помощью которых обрабатывают разные поверхности. Областное управление МЧС поясняет: это – дезинфекция.
В работах задействованы работники коммунальных и дорожных служб, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и других ведомств. Они обрабатывают места, которые в обычные дни посещает больше всего людей. А также территории организаций, которые продолжают работать сейчас.
В Новосибирской области проводится дезинфекция.
- Все работы проводятся специализированной техникой и оборудованием с соблюдением всех санитарных и защитных мер в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача, - говорит начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.
Почему новосибирцам не сидится дома? Выясняем в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Дороги, тротуары, стены зданий обрабатывают раствором с хлоркой. Также дорожные службы дезинфицируют остановки общественного транспорта, территории перед входами в метро, торговые центры и магазины.
В работе задействованы сотрудники МЧС, мэрии, Министерства сельского хозяйства и другие структуры. Фото: МЧС.
Подобные обработки проходят в аэропорту, на объектах других муниципалитетов области.
- Помимо обработки улиц дезинфекция проводится и внутри помещений при помощи специальных установок, аэрозольных газогенераторов, ранцевых опрыскивателей и механических распылителей, - говорят в МЧС.
Выносить мусор, выгуливать собаку – что еще можно делать новосибирцам во время пандемии коронавируса. Слова губернатора Андрея Травникова – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Дезинфекцию проводят и в Новосибирске, и за пределами областного центра. Фото: МЧС.
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