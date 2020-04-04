2020-04-04T08:54:08+03:00
Общество

Лидер популярной рок-группы Silenzium призналась, что живет на 180 рублей в день

Героиня популярных клипов расписала, как укладывается в такую сумму
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Наталья Григорьева выложила фото, сделанное в самоизоляции. Фото: vk.com/natalinacellinaНаталья Григорьева выложила фото, сделанное в самоизоляции. Фото: vk.com/natalinacellina
Изменить размер текста:

Лидер новосибирской группы Silenzium выложила в интернет фотографию, сделанную в условиях самоизоляции.

«На лоджии уже можно прекрасно медитировать на солнышке», - написала Наталья Григорьева. Рассуждая об условиях жизни в самоизоляции, она расписала, в какую сумму обходятся у нее питание и коммунальные услуги.

«Те, кто в сознании пережил 90е, будут относиться философски к происходящему. Что касается меня - мы определили себе сумму на день, которую можно потратить на еду. Это 180 руб. на человека. Абсолютно хватает! И на овощи, и на фрукты в том числе. Готовлю сама дома. Ну, плюс ЖКХ и интернет и связь на месяц это плюс-минус 3500. Итого: можно жить на 15000 руб. двоим целый месяц. А больше ничего и не нужно, по большому счету. Пока держимся», - написала Наталья, выложив позитивные смайлы.

Некоторые комментаторы скептически отнеслись к утверждению о дневном бюджете в 180 рублей. В ответ на это героиня клипов расписала вариант суточного рациона.

«Картошка 2 кг., 300 гр. куриного фарша, пачка творога, пачка сметаны, банан, капуста, помидор, масло оливковое - немного на салат и прочие блюда, специи, пара яиц, лаваш - на день на двоих достаточно».

Новосибирск в условиях самоизоляции – что рассказывают горожане. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полульвы-полусобаки вышли на коронавирусный патруль в Новосибирске
Кредитные каникулы в Новосибирске из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать
Машиной, сбившей насмерть журналиста Лучанского, управлял новосибирский предприниматель
Лидер популярной рок-группы Silenzium призналась, что живет на 180 рублей в день
В детскую больницу Новосибирска положили ребенка, прилетевшего из Дубая, его проверят на COVID-19
Пьяный водитель самосвала насмерть сбил пенсионера – закончено следствие
В Новосибирске женщина украла золото на 123 тысяч рублей
Полиция разыскивает мужчину с татуировкой «Инь-Янь» на руке
Пытается грызть косточку: у лабрадоров с Первомайского сквера родился щенок
Уникальные кадры: власти показали, как новосибирские медики работают с пробами на коронавирус
Дистанционное обучение школьников в Новосибирске: когда начнется и как будет проходить
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 3 апреля 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
«Жил от зарплаты до зарплаты» - большинство новосибирцев призналось в отсутствии сбережений