Лидер популярной рок-группы Silenzium призналась, что живет на 180 рублей в день

4 Апр 2020 2020-04-04T08:54:08+03:00

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Лидер новосибирской группы Silenzium выложила в интернет фотографию, сделанную в условиях самоизоляции.

«На лоджии уже можно прекрасно медитировать на солнышке», - написала Наталья Григорьева. Рассуждая об условиях жизни в самоизоляции, она расписала, в какую сумму обходятся у нее питание и коммунальные услуги.

«Те, кто в сознании пережил 90е, будут относиться философски к происходящему. Что касается меня - мы определили себе сумму на день, которую можно потратить на еду. Это 180 руб. на человека. Абсолютно хватает! И на овощи, и на фрукты в том числе. Готовлю сама дома. Ну, плюс ЖКХ и интернет и связь на месяц это плюс-минус 3500. Итого: можно жить на 15000 руб. двоим целый месяц. А больше ничего и не нужно, по большому счету. Пока держимся», - написала Наталья, выложив позитивные смайлы.

Некоторые комментаторы скептически отнеслись к утверждению о дневном бюджете в 180 рублей. В ответ на это героиня клипов расписала вариант суточного рациона.

«Картошка 2 кг., 300 гр. куриного фарша, пачка творога, пачка сметаны, банан, капуста, помидор, масло оливковое - немного на салат и прочие блюда, специи, пара яиц, лаваш - на день на двоих достаточно».

Новосибирск в условиях самоизоляции – что рассказывают горожане. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU