2020-04-04T10:58:43+03:00
Общество

Полульвы-полусобаки вышли на коронавирусный патруль в Новосибирске

Животные призвали горожан оставаться дома во время самоизоляции
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Новосибирский тренер повеселили горожан необычной акцией. Фото: vk.com/id20913129Новосибирский тренер повеселили горожан необычной акцией. Фото: vk.com/id20913129
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Некоторые жители Новосибирска повстречали на Красном проспекте собак с львиными гривами. Диковинные животные напомнили горожанам о введенной в регионе самоизоляции. У одного из питомцев в зубах была табличка со словами «Иди домой».

Необычную акцию организовали отнюдь не власти. Львиный патруль возглавил тренер по кроссфиту Николай Якуб. Он и раньше веселили горожан видом своих собак с париками в виде львиной гривы. На этот раз прогулку с животными хозяин связал с профилактикой коронавируса.

- Я сомневался: ехать, или нет. Вроде как, на фоне всего, что происходит в стране, дурачиться – это как пир во время чумы. Но потом подумал: кому я сделаю плохо? Вызвал такси, довезли нас до кинотеатра Маяковского, и мы просто прошли до дома быта, снова сели в такси и уехали, - рассказал Николай КП-Новосибирск.

По его словам, патруль продлился около пятнадцати минут. Якуб уверяет, что сохранял дистанцию, не сближаясь с прохожими.

- Пока мы шли - встречали редких людей. Они останавливались, глаза вытаращивали, улыбались, кто-то фотографировал собак, кто-то с ними фотографировался. Это круто. За это время я получил море эмоций, - доволен тренер.

Выносить мусор, выгуливать собаку – что еще можно делать новосибирцам во время пандемии коронавируса. Слова губернатора Андрея Травникова – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Коронавирусный патруль в Новосибирске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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