2020-04-04T08:06:07+03:00
Общество

В детскую больницу Новосибирска положили ребенка, прилетевшего из Дубая, его проверят на COVID-19

За ночь в регионе не прибавилось людей, у которых диагностирован коронавирус
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В больницу положили ребенка, который прилетел из Дубая.В больницу положили ребенка, который прилетел из Дубая.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Оперштаб Новосибирской области сообщает, что за ночь людей с диагнозом «COVID-19» в регионе не прибавилось. Правда, в детскую больницу положили одного ребенка, которые прилетел из Дубая и у которого проявились симптому ОРВИ.

- Всего в ДГКБ №3 госпитализировано 20 детей с подозрением на COVID-19, - сообщает Оперштаб.

При этом количество пациентов, которых проверяли на наличие вируса после возвращения из-за границы, становится меньше.

- 28 пациентов, недавно вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными, - сообщает Оперштаб о ситуации инфекционной больнице.

В это число входит и те 8 человек, у которых подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

ИСТОЧНИК KP.RU

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