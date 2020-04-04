В детскую больницу Новосибирска положили ребенка, прилетевшего из Дубая, его проверят на COVID-19
Оперштаб Новосибирской области сообщает, что за ночь людей с диагнозом «COVID-19» в регионе не прибавилось. Правда, в детскую больницу положили одного ребенка, которые прилетел из Дубая и у которого проявились симптому ОРВИ.
- Всего в ДГКБ №3 госпитализировано 20 детей с подозрением на COVID-19, - сообщает Оперштаб.
При этом количество пациентов, которых проверяли на наличие вируса после возвращения из-за границы, становится меньше.
- 28 пациентов, недавно вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными, - сообщает Оперштаб о ситуации инфекционной больнице.
В это число входит и те 8 человек, у которых подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
ИСТОЧНИК KP.RU