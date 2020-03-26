Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 26 марта 2020 года: заболела пятая сибирячка, впереди – нерабочая неделя

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на утро 26 марта, увы, не радуют: опасная инфекция подтвердилась у еще одной жительницы столицы Сибири. Она стала пятой заболевшей в регионе и второй, кто привез коронавирус в Новосибирск из Великобритании.

Женщина вернулась в Россию после трех дней поездки в Англию 19 марта, прилетела сначала в Москву, а 20 марта рейсом 419 авиакомпании «Победа» прибыла в Толмачево. Спустя сутки она с температурой и кашлем оказалась в инфекционной больнице.

- Состояние женщины в настоящий момент средней степени тяжести. Она получает необходимое лечение по протоколу, - говорят в оперативном штабе новосибирской области.

Всего из-за угрозы коронавируса на карантине сейчас находятся 3817 жителей Новосибирской области.

- Это здоровые люди, которые недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными, - отмечают в оперштабе.

КОРОНАВИРУСОМ ЗАБОЛЕЛ ЭКС-ИГРОК «СИБИРИ»

Опасную болезнь диагностировали у экс-игрока «Сибири», любимчика новосибирских болельщиков - футболиста Максима Астафьева: сейчас он находится в Боткинской больнице.

— Футболист чувствует себя хорошо, температуры, кашля и других симптомов болезни у него не обнаружено, — сообщает пресс-служба ФК «Ленинградец» - это нынешний клуб Астафьева.

У футболиста Астафьева выявили коронавирус. Фото: ФК «Ленинградец»

НЕ БУДЕМ РАБОТАТЬ НЕДЕЛЮ

Чтобы избежать распространения инфекции, уже через два дня начнется нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля. Власти уже сделали заявление, что новосибирское метро и наземный транспорт на каникулы не уйдут: сейчас для них разрабатывается график работы.

Не останутся без поддержки и семьи с детьми. Для них предусмотрены новые пособия 2020: начиная с апреля, их будут выдавать в Новосибирской области, дополнительно 5 тысяч рублей получат все семьи с правом на материнский капитал.

ПОВЫШАЮТ ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ В ПЯТЬ РАЗ

А вот сибирякам, которые из-за вспышки коронавируса застряли на отдыхе в Таиланде, не повезло. Новосибирцы жалуются, что если билет в Таиланд им обошелся в 14 тысяч рублей, то обратно место на самолет стоило уже 78 тысяч.

- Чем ближе дата вылета, тем дороже билеты, которые остаются в продаже. Наши специалисты будут проводить дополнительный мониторинг тарифов, чтобы стараться избежать резких скачков цены, - пояснили КП-Новосибирск в авиакомпании S7.

Александр Орлов сейчас во Вьетнаме. Фото: предоставлено Александром Орловым.

БЕЗ ВИЗЫ И ПАСПОРТА, ЗАТО У МОРЯ

В еще одной азиатской стране – во Вьетнаме – застрял наш земляк – экстремал Александр Орлов. Он не успел продлить визу, которая у него была до 16 марта. Сибиряк побоялся ехать в Камбоджу, чтобы ее продлить, потому что из-за коронавируса границу в любой момент могли закрыть.

- Сейчас я пока без паспорта - он у турагентов, эта процедура может занять пару недель, - объясняет Александр.

У кота теперь есть новые хозяева. Фото: личный архив героев публикации.

КОТУ С КОРОНАВИРУСОМ НАШЛИ ДОМ

И напоследок – хорошая новость: новосибирскому коту, у которого диагностировали коронавирус, нашли дом. Напомним, у кошек — это достаточно распространенное заболевание, и оно не опасно для человека.

- Новыми хозяевами Тольятти стала молодая семейная пара. Сначала они обратили на него внимание, позвонили и расспросили об его привычках и особенностях. Потом ознакомились с информацией о коронавирусе у животных, - объясняет Волонтер Татьяна Палкина.

Кот новым хозяевам был рад: запрыгнул к ним в переноску и уехал в новый дом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения «китайским» коронавирусом

Впервые было подтверждено, что опасный вирус передается от человека к человеку. Глава экспертной комиссии Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань рассказал, что есть данные, в том числе, о заражении 14 медиков (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru