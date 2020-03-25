«Готов жить на пляже в гамаке!»: русский парапланерист застрял во Вьетнаме из-за коронавируса

Популярная среди россиян курортная страна Вьетнам объявила карантин. Границы закрыты, попасть на территорию могут только местные граждане. Туристов-«пакетников» отправляют на чартерах, регулярные перелеты отменены, редкие последние рейсы вывозят оставшихся россиян домой, но билеты сейчас очень дорогие. Среди застрявших во Вьетнаме оказался и новосибирский парапланерист Александр Орлов. Он выезжает в теплые страны на всю длинную зиму, катает туристов. Сибиряк показал, как сегодня выглядит Вьетнам, и рассказал, какие меры безопасности уже введены в соседней стране.

Пляжи на курорте опустели. Фото: Александр ОРЛОВ.

Всего во Вьетнаме сейчас 134 заболевших, смертей пока не зарегистрировано.

- Александр, расскажите, когда и как началась суматоха во Вьетнаме.

- Я нахожусь в городке Муйне, провинция Бин Туан. В соседний маленький городок Фантхьет в середине марта приехала вьетнамка с какой-то конференции из США, сначала заразила семью, потом - знакомых. От 0 количество заразившихся сразу прыгнуло до 9 человек. Виза у меня была до 16 марта, чтобы ее продлить, надо было выехать из страны в Камбоджу, но уже тогда стало понятно, что границу могут внезапно закрыть. Поэтому я обратился за продлением в местную туристическую компанию. Это дольше, но меньше рисков остаться неизвестно где и непонятно на какой срок. Сейчас я пока без паспорта - он у турагентов, эта процедура может занять пару недель. Но у меня есть квитанция от компании о том, что документы взяты для продления визы. Также есть билеты и старая виза. Хотя в связи с ЧП к туристам особо не пристают. Я на байке ездил, на автобусе. Проблем нет.

Кафе в курортных городках закрыты. Фото: Александр ОРЛОВ.

- Каковы шансы сейчас улететь в Россию?

- У нас есть чаты для русских, которые здесь живут. Достаточно много людей общаются. Вылетают в основном сейчас те, у кого были куплены туры. Тем, кто живет во Вьетнаме продолжительное время и приехал сам, - труднее. Самолеты еще вывозят россиян, есть рейсы до 30 марта. Но билетов либо нет, либо они очень дорогие. К примеру, в обычное время билет в одну сторону можно было купить за 20 - 25 тысяч рублей, можно было и за 17 найти. Сейчас - за 60 - 80, даже за 100 тысяч есть билеты.

Людей на пляжах практически нет. Фото: Александр ОРЛОВ.

- Как вы настроены? Переждете это время во Вьетнаме? Хватит ли денег?

- Количество туристов и иностранцев резко уменьшилось, катать на параплане почти некого, но иногда бывают заказы. Сейчас любой клиент на вес золота, дорожу каждым. Спрогнозировать, что будет через две недели, не возьмусь. Здесь основные расходы связаны с жильем. Я оплатил гестхаус на неделю вперед, что будет дальше - пока не знаю. Еда дешевая, на «дошираке» можно прожить неограниченное количество времени. Если все будет плохо, попрошу помощи у друзей. К тому же я уже оказывался в подобной ситуации и полторы недели жил в гамаке на берегу моря. Здесь тепло - можно себе это позволить. Я философски стараюсь относиться к событиям.

Бассейны тоже опустели. Фото: Александр ОРЛОВ.

- Какие меры принимают вьетнамцы для нераспространения коронавируса?

- Сразу после того, как поставили диагноз первому человеку, улицы помыли хлоркой, ввели кучу ограничений. На улице запрещено показываться без маски. В первое время все магазины, клубы и рестораны были закрыты. Сейчас уже некоторые магазинчики открылись, это касается еды и первых бытовых нужд, но клубы до сих пор закрыты. На улицах пустынно. По улицам ездят машины с громкоговорителями, сообщают какую-то информацию о ситуации с коронавирусом, по телевизору постоянно крутят ролики.

Пляжные кафе официально закрыты. Фото: Александр ОРЛОВ.

- Россияне так же послушны, как вьетнамцы?

- Нет. Если на улице человек без маски - скорее всего, он русский. Те русские, что живут здесь постоянно, общаются с местными, тоже дисциплинированные, а обычные туристы-«пакетники» - нет. Только сейчас начали надевать маски. Как-то в чате женщина писала: «Я с ребенком зашла в магазин, на меня вьетнамец чуть ли не с кулаками набросился, закричал - почему я без маски. Какой-то он дурной». Ее в том же чате одернули: «Есть же распоряжение местное - только в масках выходить, а вы нарушаете».

Александр пока не собирается во что бы то ни было уезжать на родину - ему интересно посмотреть, как будет разворачиваться ситуация во Вьетнаме.

Вход на пляж - на замке. Фото: Александр ОРЛОВ.

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