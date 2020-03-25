2020-03-25T18:14:35+03:00
Общество

Пособия на детей в Новосибирской области 2020: как и где получить дополнительно 5 тысяч рублей

Рассказываем, как и где получить дополнительно пособия на детей в Новосибирской области 2020 - 5 тысяч рублей
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Владимир Путин сообщил, что, начиная с апреля, все семьи с правом на материнский капитал будут получать по пять тысяч рублей дополнительно на каждого ребенка ежемесячно.Владимир Путин сообщил, что, начиная с апреля, все семьи с правом на материнский капитал будут получать по пять тысяч рублей дополнительно на каждого ребенка ежемесячно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Из-за угрозы коронавируса сибиряки имеют право на пособия на детей в Новосибирской области 2020: рассказываем, как и где получить дополнительно 5 тысяч рублей. Напомним, в своем официальном обращении Владимир Путин сообщил, что, начиная с апреля, все семьи с правом на материнский капитал будут получать по пять тысяч рублей дополнительно на каждого ребенка ежемесячно.

— Для нас эта ситуация не является чем-то новым. Выплаты подобного плана уже предоставлялись семьям в кризисные времена раньше. Думаю, в ближайшее время мы получим все необходимые указания в официальных документах. Возможно, это будет указ президента или постановление правительства, дополняющее нюансы уже существующего закона. В данном случае, для нас организация этих выплат не является проблемой, — рассказал КП-Новосибирск глава новосибирского пенсионного фонда Александр Григорьевич Терепа.

Для того, чтобы получить данную выплату, новосибирцы могут направить электронное заявление в пенсионный фонд или подать заявление через МФЦ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нерабочая неделя в Новосибирске: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Пособия на детей в Новосибирской области 2020: как и где получить дополнительно 5 тысяч рублей
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 25 марта 2020 года: пятая заболевшая привезла заразу из Великобритании
«Об опасности нужно помнить всем»: министр здравоохранения рассказал о ситуации с коронавирусом в России
«Под угрозой - три тысячи человек»: 2GIS показал, как может распространяться коронавирус в Новосибирске
Мадагаскарская хищница развлекается с мячиком в зоопарке: публикуем веселое видео
«Выносили газовые баллоны»: в Новосибирске загорелся частный дом
Как заботятся об укреплении здоровья пожилых горожан, проверил мэр
У бывшего игрока «Сибири» обнаружили коронавирус
«Уже неделю лежит»: сибиряк пожаловался, что не может пройти к дому из-за глыб льда
Двое сибиряков убили лося после того, как посмотрели ролик с животными
Напал с ножом на друга: новосибирца, устроившего резню, отправили под стражу
Отрицательный баланс и блокировка больше не помеха: Абоненты МТС могут отвечать на звонки в обоих случаях
Убирает твердые знаки и яти: ученые из Новосибирска сделали программу, которая переводит старинные книги
«Они теперь не ветхие?»: экс-глава Оби пойдет под суд за то, что отменил расселение 30 аварийных домов
«Оставайтесь дома»: из-за угрозы коронавируса новосибирец раздает продукты одиноким пенсионерам
«Пошла за ребенком в сад»: под Новосибирском 20 человек устроили разборки со стрельбой
В Новосибирске охранники измеряют температуру сотрудникам на входе в офис
Звонить с таксофонов универсальной услуги связи в Сибири стали больше
«Не туда уехал»: новосибирец разгромил железнодорожную станцию
«Я красивая и умная»: 18-летняя девушка продает девственность за 25 тысяч долларов
Новосибирский автовокзал на Красном проспекте закрывается с 6 апреля
Двоих детей, вернувшихся из Таиланда и Вьетнама, госпитализировали в больницу
В Новосибирске родители запаниковали, когда дочка не открыла им дверь, и вызвали спасателей
Из новосибирских киосков исчезли маски: объясняем почему
«Сильно поцарапали»: сибиряка возмутили подростки, которые на тележке из супермаркета врезались в его авто
«Нас запугивали, сказали, уезжайте»: пенсионерке из Индии пришлось добираться до Новосибирска через Ростов-на-Дону
Сразу 7 утренних рейсов «Новосибирск-Москва» отменены
Хотели спасти внука: пенсионеры из Мурманска отдали новосибирским мошенникам 230 тысяч рублей