Пособия на детей в Новосибирской области 2020: как и где получить дополнительно 5 тысяч рублей
Из-за угрозы коронавируса сибиряки имеют право на пособия на детей в Новосибирской области 2020: рассказываем, как и где получить дополнительно 5 тысяч рублей. Напомним, в своем официальном обращении Владимир Путин сообщил, что, начиная с апреля, все семьи с правом на материнский капитал будут получать по пять тысяч рублей дополнительно на каждого ребенка ежемесячно.
— Для нас эта ситуация не является чем-то новым. Выплаты подобного плана уже предоставлялись семьям в кризисные времена раньше. Думаю, в ближайшее время мы получим все необходимые указания в официальных документах. Возможно, это будет указ президента или постановление правительства, дополняющее нюансы уже существующего закона. В данном случае, для нас организация этих выплат не является проблемой, — рассказал КП-Новосибирск глава новосибирского пенсионного фонда Александр Григорьевич Терепа.
Для того, чтобы получить данную выплату, новосибирцы могут направить электронное заявление в пенсионный фонд или подать заявление через МФЦ.
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ИСТОЧНИК KP.RU