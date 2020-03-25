У бывшего игрока «Сибири» обнаружили коронавирус

25 Март 2020 2020-03-25T12:26:41+03:00

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У бывшего игрока новосибирской «Сибири» выявили коронавирус. Максим Астафьев в настоящее время находится в Боткинской больнице под наблюдением врачей.

— Сегодня анализ на коронавирусную инфекцию, взятый у полузащитника нашей команды Максима Астафьева дал положительный результат. Футболист чувствует себя хорошо, температуры, кашля и других симптомов болезни у него не обнаружено, — сообщает пресс-служба ФК «Ленинградец», где сейчас играет Астафьев.

Поддержку футболисту выражают в социальных сетях. «Зенит», за который Максим Астафьев тоже играл какое-то время назад, опубликовал на своей страничке в Twitter пожелания спортсмену скорейшего выздоровления. На страничке паблика Вконтакте «Болельщики ФК «Сибирь» также появился пост о произошедшем с Астафьевым: подписчики пожелали ему поскорее поправиться.

Напомним, Астафьев дебютировал в Премьер-лиге лиги новосибирской «Сибири»[6], вышедшей в финал Кубка России и пробившейся в Лигу Европы УЕФА, в 2010 году. Он сыграл в квалификации Лиги Европы 4 полных матча (против кипрского «Аполлона» и нидерландского ПСВ). По итогам сезона-2010 «Сибирь» вылетела из Премьер-лиги, а сам Астафьев сыграл в 24 матчах чемпионата России, в которых забил 3 гола. В сезоне-2011/12, выступая в составе команды из Новосибирска в первом дивизионе, отметился 16 голами в 46 матчах.

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