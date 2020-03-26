2020-03-26T05:10:09+03:00
Общество

В авиакомпании S7 прокомментировали высокие цены на билеты из Таиланда

Об этом рассказала жительница Новосибирска, летевшая с мамой из азиатской страны
Надежда РЫЖКИНА
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В авиакомпании прокомментировали высокие цены на билеты из Таиланда.В авиакомпании прокомментировали высокие цены на билеты из Таиланда.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Авиакомпания S7 ответила на запрос КП-Новосибирск о высоких ценах на билеты из Таиланда. В компании объяснили, что сейчас для граждан России из Таиланда работают только вывозные чартерные рейсы.

— Мы стараемся принять во внимание все пожелания пассажиров по возвращению домой и переоформить на эти рейсы путешественников с более поздними датами вылета. Чем ближе дата вылета, тем дороже билеты, которые остаются в продаже, — так бывает и в любое другое время. Наши специалисты будут проводить дополнительный мониторинг тарифов, чтобы стараться избежать резких скачков цены, — рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что если пассажирка позже собиралась лететь в том же направлении рейсом другой авиакомпании, то просто обменять билеты не получится — это нужно обсуждать с перевозчиком, на чей рейс приобретен билет.

Напомним, жительница Новосибирска пожаловалась на то, что компания сильно завысила цены: билет до Таиланда ей обошелся в 14 тысяч рублей, а обратный до России — уже в 78 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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