Сибирячку возмутили высокие цены на билеты из Таиланда в Россию

24 Март 2020 2020-03-24T04:23:20+03:00

Туда билет ей обошелся в 14 тысяч рублей, а обратно нужно было заплатить 78 тысяч рублей

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Жительница Новосибирска на своей странице в Facebook пожаловалась на высокую стоимость билетов из Бангкока в Новосибирск. По ее словам в «S7» билет с Бангкока до Новосибирска стоит 78 тысяч рублей.

Цена одного билета. Фото: Vasilina Ivonina

— 1 марта ко мне в гости прилетела мама, тем же «S7» за 14 тысяч рублей. Это был прямой рейс «Новосибирск-Пхукет», — написала девушка в своем аккаунте. — Сейчас нам надо лететь обратно. Нужен прямой рейс, так как маме 73 года, поэтому лететь с 2-3 пересадками небезопасно. Получается, необходимо отдать 156 тысяч рублей за двоих. И это не бизнес-класс, а эконом, с багажом 23 килограмма.

КП-Новосибирск направила запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать цены на билеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU