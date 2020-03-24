Сибирячку возмутили высокие цены на билеты из Таиланда в Россию
Жительница Новосибирска на своей странице в Facebook пожаловалась на высокую стоимость билетов из Бангкока в Новосибирск. По ее словам в «S7» билет с Бангкока до Новосибирска стоит 78 тысяч рублей.
Цена одного билета. Фото: Vasilina Ivonina
— 1 марта ко мне в гости прилетела мама, тем же «S7» за 14 тысяч рублей. Это был прямой рейс «Новосибирск-Пхукет», — написала девушка в своем аккаунте. — Сейчас нам надо лететь обратно. Нужен прямой рейс, так как маме 73 года, поэтому лететь с 2-3 пересадками небезопасно. Получается, необходимо отдать 156 тысяч рублей за двоих. И это не бизнес-класс, а эконом, с багажом 23 килограмма.
КП-Новосибирск направила запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать цены на билеты.
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ИСТОЧНИК KP.RU