2020-03-26T03:05:30+03:00
Общество

«Сам прыгнул в переноску»: кота с коронавирусом приютила семейная пара

Животное никто не хотел брать из-за этой особенности
Ульяна ДЖАНКОВА
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Кота с коронавирусом приютила семейная пара.Кота с коронавирусом приютила семейная пара.
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Волонтер Татьяна Палкина сообщила радостную новость: кота по кличке Тольятти забрали. Новыми хозяевами стала молодая семейная пара. Животное — носитель коронавируса. Из-за этого новосибирцы боялись его брать. Но животное абсолютно безвредно для людей. По словам Татьяны, 70-80 процентов кошек являются носителями коронавируса.

— Мы ждали этого многие месяцы, почти не верили. Наш роскошный, харизматичный и неповторимый Тольятти уехал в новый дом. Уехал, несмотря на носительство коронавируса. Уехал, несмотря на независимый характер, — поделилась Татьяна Палкина. — Молодая семейная пара очень грамотно подошла к решению этого вопроса. Сначала они обратили на него внимание, позвонили и расспросили об его привычках и особенностях. Потом ознакомились с информацией о носительство коронавируса в интернете. Затем приехали в приют и познакомились со своим избранником лично. Вся эпопея заняла около недели!

Как рассказала Татьяна, Тольятти был рад видеть новых хозяев: сам залез в переноску. Напомним, Тольятти был подброшен больше полгода назад в Первый городской приют в Дзержинском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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