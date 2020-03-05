2020-03-05T08:40:51+03:00
Дом. Семья

Котенку с коронавирусом ищут дом в Новосибирске

Волонтеры уверяют: для людей животное безвредно
Надежда РЫЖКИНА
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Рыжий красавец Тольятти ищет новую семью. Фото: Ольга ЗимородокРыжий красавец Тольятти ищет новую семью. Фото: Ольга Зимородок
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В Новосибирске волонтеры ищут дом рыжему коту с необычным именем Тольятти. Его нашли весной 2019 года на улице еще малышом. Животное долго лечили неравнодушные сибиряки, однако бездомная жизнь сказалась на его здоровье.

— Тольятти был подброшен больше полгода назад в Первый городской приют в Дзержинском районе. Рыжий, здоровый котенок, очень красивый. Но у него есть одна особенность, которая современных людей в связи с последними событиями пугает: он носитель коронавируса. Между прочим, около 80% российских кошек поражены этим вирусом. У них он — как герпес у людей, с ним можно прожить всю жизнь. Для людей и собак коты не заразны, вирус передается только от кошки к кошке. При неблагоприятных обстоятельствах он может где-то у 10% кошек вызывать тяжелые болезни. Но Тольятти клинически здоров, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск зоозащитница Татьяна Палкина.

Для человека кот полностью безопасен. Фото: Ольга Зимородок

Для человека кот полностью безопасен. Фото: Ольга Зимородок

Сейчас Тольятти 2 года, он живет в приюте и готов встретиться со своей семьей. Так как у кота коронавирус, его отдадут в дом, где не живут другие кошки. Впрочем, по словам Татьяны, два кота-носителя вируса могут жить вместе. Если вас заинтересовал Тольятти, просьба обратиться по номеру 8-923-245-6546 (Татьяна).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Котенку с коронавирусом ищут дом в Новосибирске
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