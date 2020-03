Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 25 марта 2020 года: пенсионеров попросили сидеть дома и другие ограничения на эту минуту

На утро 25 марта в Новосибирской области не зарегистрировали новых случаев заражения коронавирусом. По-прежнему в городской инфекционной больнице находятся четыре заболевших женщины, прилетевших из Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, пациентки идут на поправку.

Также в областном минздраве решили снизить количество посещений поликлиник пожилыми людьми.

— В Новосибирской области временно приостановлена диспансеризация взрослого населения. Соответствующий приказ на основании Распоряжения Правительства РФ подписал министр здравоохранения региона Константин Хальзов, — сообщает оперштаб Новосибирской области.

СКОЛЬКО ВСЕГО ЛЕЖИТ ПАЦИЕНТОВ В ИНФЕКЦИОНКЕ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Всего 48 пациентов с симптомами ОРВИ, которые вернули из-за рубежа, находятся в инфекционной больнице №1, 28 человек уже получили результат теста — он отрицательный, у 16 человек тесты — в процессе обработки, у четырех женщин, как мы писали раньше, тест дал положительный результат.

Также за последние сутки в детскую больницу №3 доставили двух детей с легкими признаками ОРВИ, вернувшихся из Таиланда и Вьетнама.

— Одного ребенка из больницы выписали. Всего сейчас в ней лежат семь детей, недавно прибывших в Россию. У всех состояние — удовлетворительное, — сообщает оперштаб.

БЕРЕГИТЕ РОДИТЕЛЕЙ

Власти Новосибирской области также предложили пожилым людям, по возможности, оставаться дома — именно для бабушек и дедушек коронавирус наиболее опасен. Им рекомендуется переждать несколько недель дома, купив необходимый запас продуктов. Если нести сумки тяжело — не беда, помогут волонтеры. Также можно попросить добровольцев сходить в магазин.

Чтобы вызвать волонтера или самому начать помогать пожилым, достаточно позвонить в Министерство труда и соцразвия Новосибирской области — 8-800-100-00-82.

— Родных и близких наших пожилых людей, наших ветеранов я призываю оказывать им всяческую помощь и поддержку, в том числе — покупать продукты, предметы первой необходимости, лекарства для того, чтобы людям в возрасте не приходилось покидать пределы своей квартиры, своего дома, — обратился к новосибирцам губернатор Андрей Травников.

Живи, дед / Live.#coronavirus #COVID #COVID19 #oldman По данным ВОЗ во время пандемии COVID-19 в особой зоне риска находятся люди старше 60 лет, у которых уже есть хронические проблемы со здоровьем - сердечно-сосудистые или респираторные заболевания, а также сахарный диабет. According to the World Health Organization data, during a pandemic of Covid 19, people over 60 are in a special risk zone. They already have chronic health problems: cardiovascular, respiratory, and diabetes.