Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 25 марта 2020 года: пенсионеров попросили сидеть дома и другие ограничения на эту минуту

На утро 25 марта в Новосибирской области не зарегистрировали новых случаев заражения коронавирусом. По-прежнему в городской инфекционной больнице находятся четыре заболевших женщины, прилетевших из Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, пациентки идут на поправку.

Также в областном минздраве решили снизить количество посещений поликлиник пожилыми людьми.

— В Новосибирской области временно приостановлена диспансеризация взрослого населения. Соответствующий приказ на основании Распоряжения Правительства РФ подписал министр здравоохранения региона Константин Хальзов, — сообщает оперштаб Новосибирской области.

СКОЛЬКО ВСЕГО ЛЕЖИТ ПАЦИЕНТОВ В ИНФЕКЦИОНКЕ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Всего 48 пациентов с симптомами ОРВИ, которые вернули из-за рубежа, находятся в инфекционной больнице №1, 28 человек уже получили результат теста — он отрицательный, у 16 человек тесты — в процессе обработки, у четырех женщин, как мы писали раньше, тест дал положительный результат.

Также за последние сутки в детскую больницу №3 доставили двух детей с легкими признаками ОРВИ, вернувшихся из Таиланда и Вьетнама.

— Одного ребенка из больницы выписали. Всего сейчас в ней лежат семь детей, недавно прибывших в Россию. У всех состояние — удовлетворительное, — сообщает оперштаб.

Срочное обращение губернатора Новосибирской области в связи с коронавирусом.

БЕРЕГИТЕ РОДИТЕЛЕЙ

Власти Новосибирской области также предложили пожилым людям, по возможности, оставаться дома — именно для бабушек и дедушек коронавирус наиболее опасен. Им рекомендуется переждать несколько недель дома, купив необходимый запас продуктов. Если нести сумки тяжело — не беда, помогут волонтеры. Также можно попросить добровольцев сходить в магазин.

Чтобы вызвать волонтера или самому начать помогать пожилым, достаточно позвонить в Министерство труда и соцразвия Новосибирской области — 8-800-100-00-82.

— Родных и близких наших пожилых людей, наших ветеранов я призываю оказывать им всяческую помощь и поддержку, в том числе — покупать продукты, предметы первой необходимости, лекарства для того, чтобы людям в возрасте не приходилось покидать пределы своей квартиры, своего дома, — обратился к новосибирцам губернатор Андрей Травников.

Живи, дед / Live.#coronavirus #COVID #COVID19 #oldman По данным ВОЗ во время пандемии COVID-19 в особой зоне риска находятся люди старше 60 лет, у которых уже есть хронические проблемы со здоровьем - сердечно-сосудистые или респираторные заболевания, а также сахарный диабет. According to the World Health Organization data, during a pandemic of Covid 19, people over 60 are in a special risk zone. They already have chronic health problems: cardiovascular, respiratory, and diabetes.

СОЦИАЛЬНЫЙ РОЛИК С ПЕНСИОНЕРОМ И АНГЕЛОМ

Новосибирские актеры сделали ролик про опасность коронавируса для пожилых. Сюжет такой: дедушку, постоянно желающего выйти то в магазин, то с собакой погулять, останавливает молодой человек. В конце ролика становится понятно, что это ангел.

— По данным ВОЗ, во время пандемии COVID-19 в особой зоне риска находятся люди старше 60 лет, у которых уже есть хронические проблемы со здоровьем: сердечно-сосудистые или респираторные заболевания, а также сахарный диабет, — рассказали создатели видео на своей странице в Youtube.

Вагоны метро обрабатывают с хлоркой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ТРАНСПОРТ ЧИСТЯТ, КАК СЕРВИЗ

Новосибирские кондукторы каждый день убирают троллейбусы с хлоркой, теперь это происходит после каждого рейса на конечной остановке. Сотрудники обрабатывает все поверхности: поручни, окна, сиденья, проветривают салон. А генеральная уборка салона проходит ежедневно перед выходом троллейбуса на линию. Кроме того, кондукторов и водителей при малейшем повышении температуры не пускают за руль.

В метро тоже рассказали о своих ночных генеральных уборках. А корреспондент КП-Новосибирск провел эту ночь в подземке, наблюдая, как в метро все дезинфицируют. Смотрите подробный фоторепортаж здесь.

Работа метро идет всю ночь.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ПРЯЧЬТЕ ДЕНЬГИ ПОД МАТРАС

Банки рекомендуют не использовать бумажные купюры и перейти на бесконтактные платежи из-за угрозы распространения коронавируса. Банкноты могут хранить на себе вирус в течение 3-4 дней.

Но пока новосибирцы в транспорте рассчитываются по-старинке. Об этом КП-Новосибирск рассказали в горэлектротранспорте.

— В Новосибирске достаточно консервативные пассажиры, треть из них не готовы перейти на безнал. Поэтому по-прежнему в ходу наличные. Избежать этого пока не можем, — признался КП-Новосибирск Олег Шильмейстер, начальник филиала № 1 «Дзержинский троллейбусный» МКП «ГЭТ».

ТУРИЗМ НА ПАУЗЕ

Новосибирцы не смогут отдохнуть за границей ни в марте, ни в апреле, ни даже в мае — в этом уверены эксперты туристического рынка. Но пока рано сдавать путевки на июнь, вполне вероятно, что к лету мир оправится от новостей про коронавирус. Ведь при аннулировании путешествия теряется курсовая разница, а приобрести новый тур со скидкой уже не получится.

Для тех, кто хочет загорать под пальмами, остались путевки в Таиланд, Вьетнам на Багамские острова или на острова Барбуда в Карибском море. Большинство остальных стран Европы и Азии закрыты: Китай, Франция, Германия, Иран, Италия, Япония, Южная Корея, Сингапур, Индия…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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