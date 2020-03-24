Эксперты рассказали, что делать туристам, чей отпуск оказался под угрозой из-за коронавируса

24 Март 2020 2020-03-24T19:11:51+03:00

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Ситуация с коронавирусом не могла не сказаться и туристах, которые планировали отдохнуть за границей. Представители турбизнеса уверяют, что путешественникам лучше переносить свои поездки на более поздний срок, когда ситуация с границами и эпидемиологической ситуацией нормализуется: об этом рассказывает издание NEWS.ru.

Но что же делать тем, кто уже купил себе тур или просто приобрел билет на самолет и забронировал гостиницу? Эксперты утверждают, что, как бы это не было печально, большая часть апрельских и майских туров провалились. А вот насчет июня пока нельзя сказать однозначно.

И все же, если вы задумываетесь о поездке, то непременно запомните следующее: проверьте: закрыто или открыто ваше направление? Можно ли получить визу, есть ли въезд в эту страну? Как правило, ограничения сегодня касаются лишь марта-апреля; о мае и июне речь не идет. Помните про то, что в случае чего аннуляция поездки будет идти с учетом расходов поставщика, что может обернуться штрафными санкциями. При возврате денег за аннулированный тур теряется курсовая разница. И наконец: новый тур уже будет нельзя приобрести на условиях раннего бронирования со скидкой. Он будет стоить дороже.

Что же касается тех туристов, которые решили уехать за границу самостоятельно, не пользуясь услугами турфирмы, то для них существует, грубо говоря, два пути. Для тех, кто не хочет рисковать, эксперты рекомендуют пока переключиться на внутренний туризм, забыв на время о зарубежье. А тем, кто хочет улететь в теплые края во что бы то ни стало, специалисты советуют не менять своих планов ровно до того момента, пока станет невозвратной бронь в отеле.

Что делать тем, кто желает вернуть полную стоимость авиабилета? В первую очередь, следует дождаться официального подтверждения об отмене рейса на сайте авиакомпании. Возможно, вас проинформируют через СМС-сообщение или письмом на электронную почту. Если авиакомпания подтвердит возврат, обратитесь к продавцу. На его сайте попытайтесь оставить заявку на возврат через личный кабинет. По возможности, оформляйте возврат через сайт. Если через сайт вернуть не удалось, свяжитесь напрямую с агентством или авиакомпанией.

Стоит отметить, что в настоящее время не все страны закрыли въезд для россиян. Пока еще можно отправиться на знаменитые Багамские острова или на острова Барбуда в Карибском море. Но, тем не менее, и туда пускают лишь при условии, что за последние 28 дней вы не были в Китае, Франции, Германии, Иране, Италии, Японии, Южной Корее или Сингапуре. Кроме того, вернувшись из такого отпуска, вам непременно придется отправиться на двухнедельный карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU