Губернатор посоветовал пожилым новосибирцам сидеть дома из-за коронавируса

24 Март 2020 2020-03-24T16:05:33+03:00

Он отметил, что эта категория людей находится в зоне риска. Фото: nso.ru

Он отметил, что эта категория людей находится в зоне риска

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Губернатор Новосибирской области попросил пенсионеров не посещать общественные места из-за угрозы коронавируса. Он отметил, что эта категория людей находится в зоне риска.

— Родных и близких наших пожилых людей, наших ветеранов я призываю оказывать им всяческую помощь и поддержку, в том числе — покупать продукты, предметы первой необходимости, лекарства для того, чтобы людям в возрасте не приходилось покидать пределы своей квартиры, своего дома, — сообщил Андрей Травников.

Губернатор также отметил, что в нашей области в настоящее время ведется активная работа с волонтерами, которые будут в этот период помогать пожилым людям. Он отметил, что сами пенсионеры или люди, которые хотят стать волонтерами, могут обратиться по одному из трех телефонов: привычному для многих телефону горячей линии минсоцтруда 8-800-100-00-82; телефону горячей линии по коронавирусу 112; по линии, организованной на базе общественной приемной партии «Единая Россия» +7 (383) 304-84-84. Все добровольцы получат краткий инструктаж, после чего смогут приступить.

— Еще раз призываю лиц старшего возраста, всех, находящихся в группе риска, оставаться дома, проявлять бдительность и не получать услуги от тех, кто не имеет соответствующих полномочий от министерства труда и социального развития, — подчеркнул Андрей Травников.

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