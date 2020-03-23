2020-03-23T15:27:08+03:00
Общество

Сибиряки, находящиеся на карантине из-за коронавируса, получат электронный больничный

Получить больничный дистанционно смогут и те, кто проживает вместе с такими людьми
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирской области начали оформлять электронные больничные для тех, кто находится на карантине из-за коронавируса.В Новосибирской области начали оформлять электронные больничные для тех, кто находится на карантине из-за коронавируса.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Новосибирской области начали оформлять электронные больничные для тех, кто находится на карантине из-за коронавируса. Кроме того, с 20 марта получить больничный дистанционно смогут и те, кто проживает вместе с такими людьми.

— Для этого нужно зарегистрироваться на Госуслугах, подать заявление в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования РФ fss.ru. На главной странице нужно кликнуть на баннер «Подать заявление на выдачу ЭЛН в случае карантина». Потом нужно будет заполнить форму и приложить скан страниц загранпаспорта с фотографией и с отметками о пересечении границы; билетов, подтверждающих посещение другого государства. Для тех же, кто сам не выезжал за рубеж, но живет с человеком, вернувшимся из-за границы, должны приложить сканы документов, подтверждающих этот факт, — сообщили в Оперштабе по Новосибирской области.

Оплачивать такие больничные будут в два этапа: первую часть средств человек получит в течение семи календарных дней, а вторую уже после окончания карантина. Если у вас есть какие-либо вопросы, касаемо этой темы, вы можете задать их, позвонив на горячую линию по номеру телефона 373-02-55.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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