Из-за угрозы коронавируса на карантине в Новосибирской области находятся 1,6 тысяч человек
В понедельник, 23 марта, Оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирске сообщил официальные данные.
— На двухнедельной самоизоляции под медицинским наблюдением остаются 1646 человек. Это люди, контактировавшие с инфицированными и те, кто недавно вернулся из-за границы. У них нет симптомов ОРВИ, — рассказали в оперштабе. С наблюдения тем временем снято уже 1209 человек.
В инфекционной больнице №1 Новосибирска находятся всего 58 пациентов, вернувшихся из-за рубежа, с симптомами ОРВИ. Среди них — четверо пациентов, у которых ранее подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». У 38 результаты тестов еще не готовы, у 16 — отрицательные.
На выходных, 21 и 22 марта, в детскую больницу №3 поступило двое детей, недавно вернувшихся в Россию, с признаками ОРВИ. У них обоих отрицательные анализы. Всего в ДГКБ №3 в настоящее время находится 6 детей, у которых взяты пробы на коронавирусную инфекцию.
Напомним, ранее диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у женщины, вернувшейся из Парижа 18 марта. Спустя день такой диагноз поставили туристке из Италии, а в пятницу обнаружили еще двух заразившихся женщин, которые прилетели из Лондона и Цюриха. В субботу, 21 марта, из общежития НГУ с подозрением на коронавирус госпитализировали студента.
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