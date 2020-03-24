Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 24 марта 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
В Оперштабе рассказали, что количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 24 марта 2020 года не изменилось. В регионе по-прежнему зарегистрировано только четыре случая заболевания.
— На данный момент, состояние всех пациентов удовлетворительное, они продолжают находиться в инфекционной больнице. За прошедшие сутки новых случаев заражения данным заболеванием в Новосибирской области зарегистрировано не было, — сообщили в Оперштабе.
Кроме того, в Новосибирской области временно приостановлена диспансеризация взрослого населения. Соответствующий приказ на основании Распоряжения Правительства РФ подписал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
Напомним, в настоящее время в Новосибирске зафиксировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией. Все случаи — «завозные», заболевшие вернулись из заграничных поездок.
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ИСТОЧНИК KP.RU