Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 24 марта 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

24 Март 2020 2020-03-24T15:53:15+03:00

В регионе по-прежнему зарегистрировано только четыре случая заболевания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 24 марта 2020 года прокомментировали в Оперштабе

Изменить размер текста: A A

В Оперштабе рассказали, что количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 24 марта 2020 года не изменилось. В регионе по-прежнему зарегистрировано только четыре случая заболевания.

— На данный момент, состояние всех пациентов удовлетворительное, они продолжают находиться в инфекционной больнице. За прошедшие сутки новых случаев заражения данным заболеванием в Новосибирской области зарегистрировано не было, — сообщили в Оперштабе.

Кроме того, в Новосибирской области временно приостановлена диспансеризация взрослого населения. Соответствующий приказ на основании Распоряжения Правительства РФ подписал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Напомним, в настоящее время в Новосибирске зафиксировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией. Все случаи — «завозные», заболевшие вернулись из заграничных поездок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области зарегистрирован новый заболевший коронавирусом

Об этом сообщили в Оперативном штабе (подробнее).

«Ни с кем не контактировала, ее поместили в бокс»: что известно о первой заболевшей коронавирусом в Новосибирске

Женщина вернулась из Франции 15 марта (подробнее).

В Новосибирской области зарегистрирован новый заболевший коронавирусом

Об этом сообщили в Оперативном штабе (подробнее)

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 20 марта 2020 года: стало известно о еще двух заболевших

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 20 марта 2020 года увеличилось (подробнее).

Студента НГУ увезли в больницу с подозрением на коронавирус: общежитие закрыто на карантин

В настоящее время молодой человек находится в инфекционной больнице (подробнее)

Сибиряки, находящиеся на карантине из-за коронавируса, получат электронный больничный

Получить больничный дистанционно смогут и те, кто проживает вместе с такими людьми (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU