2020-03-24T11:25:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 24 марта 2020 года: ребенок из ОАЭ попал в больницу на карантин

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на утро 24 марта 2020 года
Екатерина ИВАНОВА
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В Новосибирске четверо зараженных. Под наблюдением шестеро детей.В Новосибирске четверо зараженных. Под наблюдением шестеро детей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Региональный штаб по коронавирусу сообщает данные на 24 марта на 11 часов. Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске остается по-прежнему четверо. Новых случаев пока не выявлено. Напомним, все заболевшие женщины. Врачи характеризуют их состояние как удовлетворительное. Все они находятся в инфекционной больнице.

На госпитализации также находятся 46 пациентов, вернувшихся из других стран, у всех есть признаки ОРВИ. У части людей уже взяли анализы, 25 из них уже готовы. Они показали отрицательный результат.

Кроме того госпитализирован один ребенок, вернувшийся из Объединенных Арабских Эмиратов. У него также были подозрительные симптомы. Еще один ребенок, госпитализированный ранее, уже выписан. Всего на учете в больнице, подготовленной для изоляции детей, находится 6 человек, у всех взяты анализы. Состояние всех детей расценивается как удовлетворительное.

Тем временем в Новосибирском общественном транспорте начали проводить дезинфекцию салонов. Репортаж из одного троллейбуса смотрите на нашем сайте в ближайшее время.

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Обе женщины недавно вернулись из путешествия (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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